Банки и коллекторы должны синхронизироваться для сбора долгов, а не работать в разнобой, считает Центробанк

Чтобы помочь обеим сторонам, ЦБ составил рекомендации для кредиторов. Договариваться ЦБ предлагает о единых условиях взыскания и реструктуризации проблемных долгов.

Речь в рекомендациях идет про физлиц, у которых проблемные долги перед несколькими кредиторами.

ЦБ заинтересован, чтобы «участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения», пишет РБК. Журналисты цитируют начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексея Чиркова.

По данным, которые есть у Центробанка, 35% российских заемщиков относятся к категории тех, кто имеет сразу два кредита и более в разных банках.

Банки и коллекторы в таких ситуациях начинают конкурировать между собой, когда нужно взыскать долги. Кто-то предлагает реструктуризацию, а кто-то сразу идет в суд.

Эту практику надо прекратить, считают в ЦБ. Банки и коллекторы должны установить единые механизмы работы.

Речь о том, чтобы прояснять финансовое положение клиента и дать ему возможность сообщить о своих долгах в других банках. А банки уже сами будут договариваться между собой по этому клиенту.