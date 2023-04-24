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АУСН

Эксперт: из-за отмены АУСН в середине года ювелиров ждет неразбериха в учете и налогах. Некоторые уже решили закрываться

Кроме ПСН и упрощенки, ювелирам теперь хотят запретить еще и АУСН. Законопроект об этом уже готов.
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О грядущей отмене АУСН для ювелиров сегодня писали на «Клерке». Вот что об этом думает Петр Слизкий, советник по правовым вопросам, АНО ДПО «Уральский ювелирный центр».

Существенным недостатком этого законопроекта является то, что государство не предусматривает возможности «доработать» на АУСН налоговый период.

Утрата права на АУСН и переход на ОСНО в середине года повлечет неразбериху в учете и налогообложении.

После запрета ювелирам использовать с 2023 года упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения и при многократно возросшей налоговой нагрузке многие ювелиры Москвы, Московской области, Калуги и Татарстана перешли на АУСН.

А ювелиры из других регионов ждали, что им позволят работать на нем с 2024 года.

Пожалуй, для многих это стало стимулом не закрывать свое дело в 2023-м году.

К сожалению, я уже слышал от коллег разочарование от нового законопроекта и о принятом решении закрыть бизнес.

Комментарии

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