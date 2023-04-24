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АУСН

💍❌ Ювелирам запретят АУСН

С 2023 года ювелирный бизнес не может применять УСН и ПСН. Теперь их лишают права и на автоматизированную упрощенку.
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Применять АУСН не смогут организации и ИП, которые производят ювелирные и другие изделия из драгметаллов, а также торгуют такими изделиями.

Правительственный законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.

Сейчас в списке запретов для АУСН 32 пункта. Пункт 33 (запрет на совмещение АУСН и ЕНП) отменили.

Но вводят пункт 34 – запрет для ювелиров.

Когда проект Минфина с этим запретом был размещен на портале, на него поступило много отрицательных отзывов, в большинстве своем – от ювелиров.

Бизнесмены негодовали. Писали, что отмена АУСН в ювелирной сфере уничтожает малые предприятия в отрасли и просят оставить им право на АУСН.

Но, как видим, Минфин остался непреклонен.

Норма о запрете АУСН для ювелиров осталась в законопроекте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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