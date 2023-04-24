За неправильные данные для соцвычета по НДФЛ медклиники и фитнес-центры получат штраф

Социальный налоговый вычет по НДФЛ за 2023 год можно будет получить в упрощенном порядке по данным, которые в ФНС будут передавать медицинские и образовательные организации, фитнес-центры. Если эти данные будут неверные, последует штраф.

В НК РФ пропишут новую статью 126.3 НК РФ. Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Размер штрафа — 20% от суммы НДФЛ, которую налоговики неправомерно вернули человеку из-за неправильных данных, которые передала медицинская, образовательная или спортивная организация.

При этом штрафа не будет, если организация или ИП вовремя опомнились и уточнили сведения до того, как ошибку заметили налоговики.

Сведения в ФНС эти организации будут передавать в электронном виде и только на тех пациентов, клиентов, которые написали заявление с просьбой (то есть тех, кто хочет оформить вычет в упрощенном порядке).