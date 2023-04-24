❗ СФР разрешает для оплаты больничных в 2023 году использовать справки 182н, выданные в 2022 году

С 1 января 2023 года отменили справку 182н. Но если сотрудник принес с прошлой работы такую справку, выданную до этой даты, то можно брать оттуда данные для оплаты больничных.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 21.02.2023 № 19-20/26411.

Напомним, работодатели и работники с этого года столкнулись с проблемами при оплате больничных. Из-за отмены справок у работодателей нет данных, чтобы правильно начислить больничные.

В итоге люди получают оплату из МРОТ.

СФР в своем письме сообщает, что работодатель должен в течение 3 дней после закрытия больничного по запросу фонда разместить в электронной системе необходимые данные, в том числе, о зарплате сотрудника за 2 года.

Поэтому несмотря на отмену справки 182н, данные оттуда можно брать, но только если она выдана до 01.01.2023.

Если работодатель передаст неверные данные о зарплате, то его оштрафуют на сумму от 1 до 5 тыс. рублей, предупреждает СФР.