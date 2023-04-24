❗ СФР разрешает для оплаты больничных в 2023 году использовать справки 182н, выданные в 2022 году

Такое разъяснение дает СФР в письме от 21.02.2023 № 19-20/26411.
Напомним, работодатели и работники с этого года столкнулись с проблемами при оплате больничных. Из-за отмены справок у работодателей нет данных, чтобы правильно начислить больничные.
В итоге люди получают оплату из МРОТ.
СФР в своем письме сообщает, что работодатель должен в течение 3 дней после закрытия больничного по запросу фонда разместить в электронной системе необходимые данные, в том числе, о зарплате сотрудника за 2 года.
Поэтому несмотря на отмену справки 182н, данные оттуда можно брать, но только если она выдана до 01.01.2023.
Если работодатель передаст неверные данные о зарплате, то его оштрафуют на сумму от 1 до 5 тыс. рублей, предупреждает СФР.
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