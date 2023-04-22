Люди с большим стажем и хорошей зарплатой получают больничные из МРОТ. Все из-за отмены справки 182н

Очередная такая история обсуждается в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Автор темы – не бухгалтер, поэтому обратилась за разъяснением в профильную группу.
История для современных реалий банальная – женщина устроилась в 2023 году на новую работу и заболела. До этого она работала в крупной компании с хорошей зарплатой и имеет большой стаж.
Но новый работодатель оплатил 3 дня больничного из МРОТ, потому что информации о зарплате сотрудницы за 2 предыдущих года у него просто нет, а СФР тоже такую информацию не дает.
Хотя, по разъяснениям Минтруда, именно СФР должен присылать такие данные бухгалтерам.
Сотрудница засомневалась – не лукавит ли работодатель?
Участники обсуждения подтвердили, что все так и есть. СФР устно просит бухгалтеров продолжать использовать справки 182н.
Но не все работодатели дают их. Кто-то идет на принцип и не выдает отмененный документ.
А как у вас в компании решают вопрос с больничными и справками 182н?
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