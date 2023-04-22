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Больничные

Люди с большим стажем и хорошей зарплатой получают больничные из МРОТ. Все из-за отмены справки 182н

Мы уже писали, что с этого года пошли проблемы с оплатой больничных из-за отмены справки 182н. Жалобы от работников прибывают. Люди недоумевают, почему им начислили так мало.
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Очередная такая история обсуждается в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Автор темы – не бухгалтер, поэтому обратилась за разъяснением в профильную группу.

История для современных реалий банальная – женщина устроилась в 2023 году на новую работу и заболела. До этого она работала в крупной компании с хорошей зарплатой и имеет большой стаж.

Но новый работодатель оплатил 3 дня больничного из МРОТ, потому что информации о зарплате сотрудницы за 2 предыдущих года у него просто нет, а СФР тоже такую информацию не дает.

Хотя, по разъяснениям Минтруда, именно СФР должен присылать такие данные бухгалтерам.

Сотрудница засомневалась – не лукавит ли работодатель?

Участники обсуждения подтвердили, что все так и есть. СФР устно просит бухгалтеров продолжать использовать справки 182н.

Но не все работодатели дают их. Кто-то идет на принцип и не выдает отмененный документ.

«Для чего отменили справку 182н, для чего придумали проактивные выплаты, если в итоге у бухгалтера работы не уменьшилось, а сотрудник не получает больничные в полном объеме?», – пишут коллеги.

Кстати, Роструд поясняет, что справку 182н работодатель выдать не обязан, но он обязан выдать другую справку о зарплате и взносах. Правда, ведомство не уточняет, что даст эта бесформенная справка новому работодателю, ведь в законе № 255-ФЗ нет нормы про учет доходов по такой справке.

А как у вас в компании решают вопрос с больничными и справками 182н?

Как вы считаете больничные новым сотрудникам?

Выдаете ли вы в этом году справку 182н уволенным работникам?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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