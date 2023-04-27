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Порядок применения онлайн-касс

Инструкция: как отменить лишний чек коррекции

Если вы сформировали на ККТ чек прихода, потом еще один такой же чек коррекции, то задвоение можно исправить новым чеком коррекции.
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Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Бухгалтер пробивала чек и в этот момент сломался кассовый аппарат. Полагая, что тот чек не был сформирован, после ремонта кассы пробили чек коррекции на эту сумму.

Но позже выяснилось, что прошли оба чека. Теперь нужно отменить лишний чек.

Лишний тут явно чек коррекции, поясняет эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Чтобы его отменить, нужно сформировать чек коррекции на «Возврат прихода» и в поле «Дополнительный реквизит» указать фискальный признак (ФП) лишнего чека.

Таким образом, будет уменьшена выручка по ККТ и ошибочный чек будет связан с чеком, его отменяющим.

При этом в ФФД 1.05 могут быть особенности. В этой версии формата нет возможности выбрать признак расчета «Возврат прихода».

В этом случае формируйте чек с признаком «Расход» (Письмо ФНС от 23.07.2021 № АБ-4-20/10421@).

Для остальных версий формата описанное выше правило работает.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 Вчера в 10:06

    Главный бухгалтер

    Галя, у нас отмена! (с)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Юзвак Максим
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