Предпринимательница сорвала ГОЗ и похитила у спецназа ГРУ 300 млн рублей

СК города Москвы предполагает, что полученные деньги руководители компании перевели на счета фирм-однодневок. На предпринимателей завели уголовное дело по статье 201.1 ч.2 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ.
Какие еще статьи Уголовного кодекса грозят за срыв гособоронзаказа. расскажем на бесплатном вебинаре «Гособоронзаказ 2023».
По версии обвинения, Алябьева совершила преступление вместе с сообщниками: ее заместителем Петром Дорофеевым, а также неустановленными лицами из аффилированного с Минобороны ФГУПа «Главного военно-строительного управления по спецобъектам».
Иначе как объяснить, что на компанию уже в четвертый раз заводят уголовное дело по той же статьей, однако она продолжает участвовать в тендерах и более того — выигрывает многомиллионные ГОЗ?
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Комментарии17
И сказочный аванс 80%. ГОЗ на распил бюджетных средств, ни что иное.
Андрейврач
О чем это говорит? У людей уже ничего святого не осталось-на само ГРУ покусились без всякого страха и опаски, я прямо сразу заплакал, когда такое прочитал-ну как жить в этом страшном мире????PS Не сомневаюсь, что многие позавидовали сумме срубленного по-легкому в четвертый раз!!!!!!!!!!!!
Пётр Пустотачлен картеля
зачем?
а жить на что?
Пётр Пустотачлен картеля
огородом, собирательством...
Ирина
Собирательством нельзя, пока не промаркируешь
Пётр Пустотачлен картеля
значит только огородом )
Клерк сжалился над нами стал анекдоты печатать? :)
хотелось бы посмотреть на эту камикадзе :))
Пётр Пустотачлен картеля
Ирина
Как на Васильеву-то похожа... Родня или как?
?! 😂😂
нормальная такая дородная подставная Рязанская баба, с отпечатавшейся по сему поводу печалью на лице...
вопросов меньше не стало.. хотелось бы посмотреть на Геракла, который довел мамзель до цугундера 😂
не дородная, а двоюродная (сестра жены Медведева). И не подставная, а почти жена Сердюкова. Вы что, Евгению Васильеву не узнали?
ну значит практически угадала.
не интересовалась той историей нужны они мне больно., Васильевой только фото где то видела после "чаляния" :) похоже пока отдыхала, сделала себе пластику лица, лифтинг, тюнинг Пуш-апа.. на вот этор релиз не похожа совсем
я про этих хотела узнать, обносчиков ГРУ :)
Пётр Пустотачлен картеля
банальный секс - ещё не повод для знакомства
и ладно бы еще позарились на ремонтные в каком нибудь управлении обеспечения тыла...
https://www.kommersant.ru/doc/5953490
там нет фото феи