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Гособоронзаказ

Предпринимательница сорвала ГОЗ и похитила у спецназа ГРУ 300 млн рублей

Строительная фирма «СД Атриум» получила гособоронзаказ на ремонт военных и жилых помещений на территории ГРУ. По договору исполнителю выплатили аванс в размере 80% — 295,5 млн рублей. Однако оказалось, что никакая работа не идет, и в срок заказ точно не будет сдан.
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СК города Москвы предполагает, что полученные деньги руководители компании перевели на счета фирм-однодневок. На предпринимателей завели уголовное дело по статье 201.1 ч.2 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ.

Какие еще статьи Уголовного кодекса грозят за срыв гособоронзаказа. расскажем на бесплатном вебинаре «Гособоронзаказ 2023».

По версии обвинения, Алябьева совершила преступление вместе с сообщниками: ее заместителем Петром Дорофеевым, а также неустановленными лицами из аффилированного с Минобороны ФГУПа «Главного военно-строительного управления по спецобъектам».

Иначе как объяснить, что на компанию уже в четвертый раз заводят уголовное дело по той же статьей, однако она продолжает участвовать в тендерах и более того — выигрывает многомиллионные ГОЗ?

Изучите нормативную базу гособоронзаказов, узнайте, как заключать договоры и вести дела с госорганами на бесплатном вебинаре «Гособоронзаказ 2023». В этом вам поможет разобраться эксперт-практик по вопросам бухгалтерского и налогового учета с 13-летним стажем Гузель Чукачева.

Встречаемся 27 апреля в 15:00 мск — зарегистрируйтесь здесь

Комментарии

17
  • Логотип _svinokol_
    _svinokol_ Вчера в 07:34

    на компанию уже в четвертый раз заводят уголовное дело по той же статьей, однако она продолжает участвовать в тендерах и более того — выигрывает многомиллионные ГОЗ?

    И сказочный аванс 80%. ГОЗ на распил бюджетных средств, ни что иное.

    • Логотип andre-bulyg
      andre-bulyg Вчера в 09:50

      Андрейврач

      О чем это говорит? У людей уже ничего святого не осталось-на само ГРУ покусились без всякого страха и опаски, я прямо сразу заплакал, когда такое прочитал-ну как жить в этом страшном мире????PS Не сомневаюсь, что многие позавидовали сумме срубленного по-легкому в четвертый раз!!!!!!!!!!!!

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B Вчера в 07:42

    Пётр Пустотачлен картеля

    ремонт военных и жилых помещений на территории ГРУ

    зачем?

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик Вчера в 08:57

      зачем?

      а жить на что?

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B Вчера в 09:37

        Пётр Пустотачлен картеля

        огородом, собирательством...

        • Логотип buhkompas
          buhkompas Вчера в 09:42

          Ирина

          Собирательством нельзя, пока не промаркируешь

          • Логотип Zyklon B
            Zyklon B Вчера в 09:43

            Пётр Пустотачлен картеля

            значит только огородом )

  • Логотип Мирам
    Мирам Вчера в 08:07

    Клерк сжалился над нами стал анекдоты печатать? :)

    хотелось бы посмотреть на эту камикадзе :))

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 08:09

      Пётр Пустотачлен картеля

      image.png

      • Логотип IriEro
        IriEro
        Вчера в 08:34

        Ирина

        Как на Васильеву-то похожа... Родня или как?

      • Логотип Мирам
        Мирам Вчера в 09:04

        ?! 😂😂

        нормальная такая дородная подставная Рязанская баба, с отпечатавшейся по сему поводу печалью на лице...

        вопросов меньше не стало.. хотелось бы посмотреть на Геракла, который довел  мамзель до цугундера 😂

        • Логотип Крестик-нолик
          Крестик-нолик Вчера в 09:10

          нормальная такая дородная подставная 

          не дородная, а двоюродная (сестра жены Медведева). И не подставная, а почти жена Сердюкова. Вы что, Евгению Васильеву не узнали?

          • Логотип Мирам
            Мирам Вчера в 09:31

            ну значит практически угадала.

            не интересовалась той историей нужны они мне больно., Васильевой только фото где то видела после "чаляния" :) похоже пока отдыхала, сделала себе пластику лица, лифтинг, тюнинг Пуш-апа.. на вот этор релиз не похожа совсем

            я про этих хотела узнать, обносчиков ГРУ :)

          • Логотип Zyklon B
            Zyklon B Вчера в 09:39

            Пётр Пустотачлен картеля

            почти жена Сердюкова

            банальный секс - ещё не повод для знакомства

  • Логотип Мирам
    Мирам Вчера в 09:06

    и ладно бы еще позарились на ремонтные в каком нибудь управлении обеспечения тыла...

  • Логотип проза жизни
    проза жизни Вчера в 09:34

    https://www.kommersant.ru/doc/5953490

    • Логотип Мирам
      Мирам Вчера в 09:46

      там нет фото феи

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