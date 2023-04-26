Предпринимательница сорвала ГОЗ и похитила у спецназа ГРУ 300 млн рублей

Строительная фирма «СД Атриум» получила гособоронзаказ на ремонт военных и жилых помещений на территории ГРУ. По договору исполнителю выплатили аванс в размере 80% — 295,5 млн рублей. Однако оказалось, что никакая работа не идет, и в срок заказ точно не будет сдан.

СК города Москвы предполагает, что полученные деньги руководители компании перевели на счета фирм-однодневок. На предпринимателей завели уголовное дело по статье 201.1 ч.2 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ.

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По версии обвинения, Алябьева совершила преступление вместе с сообщниками: ее заместителем Петром Дорофеевым, а также неустановленными лицами из аффилированного с Минобороны ФГУПа «Главного военно-строительного управления по спецобъектам».

Иначе как объяснить, что на компанию уже в четвертый раз заводят уголовное дело по той же статьей, однако она продолжает участвовать в тендерах и более того — выигрывает многомиллионные ГОЗ?

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