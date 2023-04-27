💕 Бухгалтеры говорят, что налоговики стали более вежливыми

Некоторые коллеги-бухгалтеры впервые за много лет работы столкнулись с вниманием и заботой со стороны налоговиков.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Автор поста рассказала, что ей звонили из ИФНС № 7 по г. Москве, чтобы уточнить вопрос, отправленный по ТКС, попутно проконсультировали по ЕНС. Все вежливо и доброжелательно.

Коллеги из разных регионов подтверждают: в последнее время налоговики сами звонят, предлагают подойти на сверку, напоминают, что подходит срок оплаты налога, просят оплатить задолженность.

Некоторых бухгалтеров это удивляет: «Вот так, чтобы сами звонили и помогали разобраться – такое еще не бывало. Новый уровень».

А кто-то ностальгирует по старым временам, когда у каждой организации был свой инспектор, и позвонить можно было, и вопросы выяснить.

А как у вас складываются отношения с налоговиками?