💕 Бухгалтеры говорят, что налоговики стали более вежливыми

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Автор поста рассказала, что ей звонили из ИФНС № 7 по г. Москве, чтобы уточнить вопрос, отправленный по ТКС, попутно проконсультировали по ЕНС. Все вежливо и доброжелательно.
Коллеги из разных регионов подтверждают: в последнее время налоговики сами звонят, предлагают подойти на сверку, напоминают, что подходит срок оплаты налога, просят оплатить задолженность.
Некоторых бухгалтеров это удивляет: «Вот так, чтобы сами звонили и помогали разобраться – такое еще не бывало. Новый уровень».
А кто-то ностальгирует по старым временам, когда у каждой организации был свой инспектор, и позвонить можно было, и вопросы выяснить.
А как у вас складываются отношения с налоговиками?
Комментарии14
Ирина
Вот никогда не жаловались на отсутствие внимания со стороны ФНС. И сами звонили и звонят, и на звонки отвечают. Только всё как всегда зависит от человеческого фактора - разные инспектора попадались, были:
- знающие суть вопроса, вежливые и внимательные;
- тупо не разбирающиеся в теме, но мнящие себя пупом земли и ждущие поклонения и смирения;
- особо не понимающие, но внимательные и обещающие разобраться и перезвонить.
Главный бухгалтер
а меня из ПФР прямо задолбали уже в этом году! звонят напоминают, что бы не забыл отчёт сдать.....
после звонка пребываю в некотором трансе - к чему бы это?
ПФ и ФСС - это другое. Только и ждут просрочку по СЗВ-М)
Жанна
нас спамом заваливают на это тему )
Oxana999
да, есть такое) и вежливее, и как-то человечнее, что ли... И посмотрят и подскажут, как написать и что) благодарна искренне им за это
Главный бухгалтер
Да ладно, вежливо не поднимают трубку
Liudmila K
У нас хорошие налоговики, все старались помочь в меру своих способностей и возможностей.
А 20 лет назад, когда я была на практике там, в камеральном отделе, меня учили звонить налогоплательщику и построже там с ним, без сантиментов))