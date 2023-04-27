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Бухгалтеры

💕 Бухгалтеры говорят, что налоговики стали более вежливыми

Некоторые коллеги-бухгалтеры впервые за много лет работы столкнулись с вниманием и заботой со стороны налоговиков.
1,6 тыс.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Автор поста рассказала, что ей звонили из ИФНС № 7 по г. Москве, чтобы уточнить вопрос, отправленный по ТКС, попутно проконсультировали по ЕНС. Все вежливо и доброжелательно.

Коллеги из разных регионов подтверждают: в последнее время налоговики сами звонят, предлагают подойти на сверку, напоминают, что подходит срок оплаты налога, просят оплатить задолженность.

Некоторых бухгалтеров это удивляет: «Вот так, чтобы сами звонили и помогали разобраться – такое еще не бывало. Новый уровень».

А кто-то ностальгирует по старым временам, когда у каждой организации был свой инспектор, и позвонить можно было, и вопросы выяснить.

А как у вас складываются отношения с налоговиками?

Комментарии

14
  • Логотип buhkompas
    buhkompas Вчера в 10:06

    Ирина

    Вот никогда не жаловались на отсутствие внимания со стороны ФНС. И сами звонили и звонят, и на звонки отвечают. Только всё как всегда зависит от человеческого фактора - разные инспектора попадались, были:

    - знающие суть вопроса, вежливые и внимательные;

    - тупо не разбирающиеся в теме, но мнящие себя пупом земли и ждущие поклонения и смирения;

    - особо не понимающие, но внимательные и обещающие разобраться и перезвонить.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 Вчера в 10:46

    Главный бухгалтер

    а меня из ПФР прямо задолбали уже в этом году! звонят напоминают, что бы не забыл отчёт сдать.....

    после звонка пребываю в некотором трансе - к чему бы это?

    • Логотип Rolen
      Rolen Вчера в 15:32

      ПФ и ФСС - это другое. Только и ждут просрочку по СЗВ-М)

    • Логотип ZZZhanna
      ZZZhanna 22 минуты назад

      Жанна

      нас спамом заваливают на это тему )

  • Логотип bm4292
    bm4292 Вчера в 11:02

    Oxana999

    да, есть такое) и вежливее, и как-то человечнее, что ли... И посмотрят и подскажут, как написать и что) благодарна искренне им за это

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ Вчера в 11:18

    Главный бухгалтер

    Да ладно, вежливо не поднимают трубку

  • Логотип garda
    garda Вчера в 11:30

    Liudmila K

    У нас хорошие налоговики, все старались помочь в меру своих способностей и возможностей.

    А 20 лет назад, когда я была на практике там, в камеральном отделе, меня учили звонить налогоплательщику и построже там с ним, без сантиментов))

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