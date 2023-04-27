Завод Nissan изменит название на LADA

Новый владелец автомобильного завода собирается выпустить первый автомобиль уже в июне 2023 года.

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло постановление о смене названия бывшего японского автомобильного завода Nissan. Теперь производство будет работать под вывеской LADA. Об этом сообщается на сайте петербургского парламента.

«Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО „Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус“ – ООО „Лада Санкт-Петербург“. Соответствующее представление было внесено губернатором города», – сказано в сообщении.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что первый автомобиль, произведенный на бывшем заводе Nissan, будет готов уже в середине июня 2023 года. Новый владелец автомобильного производства АвтоВАЗ планирует выпустить более 10 тыс. машин до конца 2023 года.

Ранее мы писали, что АвтоВАЗ купил завод Nissan за один евро.