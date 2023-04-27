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Экономика России

Завод Nissan изменит название на LADA

Новый владелец автомобильного завода собирается выпустить первый автомобиль уже в июне 2023 года.
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Заксобрание Санкт-Петербурга приняло постановление о смене названия бывшего японского автомобильного завода Nissan. Теперь производство будет работать под вывеской LADA. Об этом сообщается на сайте петербургского парламента.

«Петербургский парламент дал согласие на использование наименования города Санкт-Петербурга в новом названии компании ООО „Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус“ – ООО „Лада Санкт-Петербург“. Соответствующее представление было внесено губернатором города», – сказано в сообщении.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что первый автомобиль, произведенный на бывшем заводе Nissan, будет готов уже в середине июня 2023 года. Новый владелец автомобильного производства АвтоВАЗ планирует выпустить более 10 тыс. машин до конца 2023 года.

Ранее мы писали, что АвтоВАЗ купил завод Nissan за один евро.

Комментарии

3
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ Вчера в 11:55

    Главный бухгалтер

    Ни сана, ни лада

  • Логотип andre-bulyg
    andre-bulyg Вчера в 12:06

    Андрейврач

    Почему-то вспомнилась цитата  из "Мертвых душ"

    "я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее"

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 Вчера в 12:19

    alex

    а что с тойотой?

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