Госзаказчики перестали покупать Windows

Организации начали переходить на отечественное программное обеспечение с 2022 года. Теперь закупают операционные системы РЕД ОС и Astra Linux.

В первом квартале 2023 года госзаказчики приобрели операционную систему (ОС) от Microsoft на 31 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование платформы «Контур.Торги».

В 2022 году государственные организации закупили ОС Windows на 57 млн рублей. Это на 82% меньше, чем в 2021 году.

Это объясняется переходом госорганизаций на отечественные операционные системы. Среди них наиболее популярны РЕД ОС и Astra Linux, которые созданы на платформе иностранной ОС Linux и включены в реестр российской ПО.

В 2023 году госзаказчики совершили 50 закупок Astra Linux на 57 млн рублей и 3 сделки по приобретению РЕД ОС на 11,9 млн рублей.

Больше всего отечественного ПО купили в 2022 году. Тогда на Astra Linux пришлось 228 закупок стоимостью 1,398 млрд рублей, а на РЕД ОС – 33 закупки на 44 млн рублей.

4 марта 2022 года компания Microsoft сообщила о приостановке деятельности в РФ.