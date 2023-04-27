Госзаказчики перестали покупать Windows

В первом квартале 2023 года госзаказчики приобрели операционную систему (ОС) от Microsoft на 31 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование платформы «Контур.Торги».
В 2022 году государственные организации закупили ОС Windows на 57 млн рублей. Это на 82% меньше, чем в 2021 году.
Это объясняется переходом госорганизаций на отечественные операционные системы. Среди них наиболее популярны РЕД ОС и Astra Linux, которые созданы на платформе иностранной ОС Linux и включены в реестр российской ПО.
В 2023 году госзаказчики совершили 50 закупок Astra Linux на 57 млн рублей и 3 сделки по приобретению РЕД ОС на 11,9 млн рублей.
Больше всего отечественного ПО купили в 2022 году. Тогда на Astra Linux пришлось 228 закупок стоимостью 1,398 млрд рублей, а на РЕД ОС – 33 закупки на 44 млн рублей.
4 марта 2022 года компания Microsoft сообщила о приостановке деятельности в РФ.
Комментарии7
alex
ну и поматерятся же программисты и пользователи.
отечественное по - разновидности западного линукса с русификацией?
астра на базе бесплатного дебиана, а ред ос на базе ред хата - одно из коммерческих ответвлений.
Ирина
ОС Древнего Египта
Пётр Пустотачлен картеля
как купить то - что не продают?
госзаказчики приобрели операционную систему (ОС) от Microsoft на 31 тыс. рублей........и 3 сделки по приобретению РЕД ОС на 11,9 млн рублей.
что-то разница в ценах бросается в глаза. Отечественное ПО настолько лучше Windows?
Нет
Настолько дороже.
тюнинг разный