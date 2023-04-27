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Госзакупки

Госзаказчики перестали покупать Windows

Организации начали переходить на отечественное программное обеспечение с 2022 года. Теперь закупают операционные системы РЕД ОС и Astra Linux.
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В первом квартале 2023 года госзаказчики приобрели операционную систему (ОС) от Microsoft на 31 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование платформы «Контур.Торги».

В 2022 году государственные организации закупили ОС Windows на 57 млн рублей. Это на 82% меньше, чем в 2021 году.

Это объясняется переходом госорганизаций на отечественные операционные системы. Среди них наиболее популярны РЕД ОС и Astra Linux, которые созданы на платформе иностранной ОС Linux и включены в реестр российской ПО.

В 2023 году госзаказчики совершили 50 закупок Astra Linux на 57 млн рублей и 3 сделки по приобретению РЕД ОС на 11,9 млн рублей.

Больше всего отечественного ПО купили в 2022 году. Тогда на Astra Linux пришлось 228 закупок стоимостью 1,398 млрд рублей, а на РЕД ОС – 33 закупки на 44 млн рублей.

4 марта 2022 года компания Microsoft сообщила о приостановке деятельности в РФ.

Комментарии

7
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 Вчера в 12:09

    alex

    ну и поматерятся же программисты и пользователи.

    отечественное по - разновидности западного линукса с русификацией?

    астра на базе бесплатного дебиана, а ред ос на базе ред хата - одно из коммерческих ответвлений.

  • Логотип Мирам
    Мирам Вчера в 12:23

    w98-istr.jpg

    • Логотип IriEro
      IriEro
      Вчера в 12:54

      Ирина

      ОС Древнего Египта

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B Вчера в 13:56

    Пётр Пустотачлен картеля

    как купить то - что не продают?

  • Логотип yng
    yng Вчера в 14:44

    госзаказчики приобрели операционную систему (ОС) от Microsoft на 31 тыс. рублей........и 3 сделки по приобретению РЕД ОС на 11,9 млн рублей.

    что-то разница в ценах бросается в глаза.  Отечественное ПО настолько лучше Windows?

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун Вчера в 14:49

      Нет

       Отечественное ПО настолько лучше Windows?

      Настолько дороже.

    • Логотип Мирам
      Мирам Вчера в 14:50

      тюнинг разный

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