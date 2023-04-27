ПСБ запустил новый сервис «Пульс инвестора»

ПСБ сделал новый сервис для частных инвесторов под названием «Пульс инвестора». Об этом сообщается на сайте банка.
Сервис для инвесторов поможет определить профиль инвестора и порекомендует подходящие ценные бумаги, исходя из предпочтений клиента.
«Сервис будет полезен как для начинающих, так и для опытных инвесторов. С его помощью наши клиенты расширят свой угол зрения на рынок и получат больше информации для понимания тех или иных движений рынка», – сообщил директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
«Пульс инвестора» работает из приложения ПСБ-Инвестиции и находится в разделе «Идеи». Теперь там отражается общая структура портфеля всех клиентов банка, а также выделен ТОП-20 активов, которые инвесторы покупают больше всего.
Вся информация о структуре портфелей представлена в обезличенном виде. Инвесторы смогут выбрать походящие ценные бумаги и быстро отправить заявку на сделку.
Сервис доступен для клиентов ПСБ, у которых открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет в этом банке.
Чтобы пользоваться «Пульсом инвестора» нужно обновить приложение ПСБ-Инвестиции до версии 1.2.18 и выше. Доступно на всех видах устройств.
Комментарии