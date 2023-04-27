ПСБ запустил новый сервис «Пульс инвестора»

Разработка поможет клиентам сформировать инвестиционные портфель и определиться с набором активов. В сервисе можно увидеть, какие ценные бумаги держат большинство клиентов ПСБ.

ПСБ сделал новый сервис для частных инвесторов под названием «Пульс инвестора». Об этом сообщается на сайте банка.

Сервис для инвесторов поможет определить профиль инвестора и порекомендует подходящие ценные бумаги, исходя из предпочтений клиента.

«Сервис будет полезен как для начинающих, так и для опытных инвесторов. С его помощью наши клиенты расширят свой угол зрения на рынок и получат больше информации для понимания тех или иных движений рынка», – сообщил директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

«Пульс инвестора» работает из приложения ПСБ-Инвестиции и находится в разделе «Идеи». Теперь там отражается общая структура портфеля всех клиентов банка, а также выделен ТОП-20 активов, которые инвесторы покупают больше всего.

Вся информация о структуре портфелей представлена в обезличенном виде. Инвесторы смогут выбрать походящие ценные бумаги и быстро отправить заявку на сделку.

Сервис доступен для клиентов ПСБ, у которых открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет в этом банке.

Чтобы пользоваться «Пульсом инвестора» нужно обновить приложение ПСБ-Инвестиции до версии 1.2.18 и выше. Доступно на всех видах устройств.