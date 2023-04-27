ВТБ заработал 146,7 млрд рублей в первом квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года ВТБ зафиксировал чистую прибыль в размере 146,7 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщается на сайте банка.

По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) прибыль банка составила 99,9 млрд рублей.

Активы группы ВТБ выросли на 5% и достигли 25,6 трлн рублей. Общий кредитный портфель увеличился на 3,3%, до 17,9 трлн рублей.

«В первом квартале группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль, продолжила наращивать кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепила капитал, реализовав дополнительную эмиссию обыкновенных акций», – сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Объем средств клиентов ВТБ увеличился на 7,6%, до 20 трлн рублей. Основная часть средств хранится на рублевых депозитах.