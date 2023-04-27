Аналитики ДОМ.РФ считают, что цены на недвижимость упадут

С учетом инфляции до конца 2023 года стоимость квартир останется на прежнем уровне. Эксперты ожидают небольшое снижение цен.

В 2023 году цены на квартиры перестали расти и находятся в состоянии стагнации. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

До конца 2023 года цены на недвижимость останутся на прежнем уровне. Не исключено, что стоимость квартир увеличится на 2-3%, но в реальном выражении с учетом инфляции ожидается снижение цен.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что сейчас застройщики предлагают покупателям скидку в 30-35% от цены, указанной в рекламе. Однако реальную стоимость жилья не озвучивают, чтобы рынок недвижимости не обвалился.

Ранее мы писали, что Центробанк начал бороться с околонулевыми ставками по ипотеке «от застройщика».