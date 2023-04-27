Блиновскую задержали не в Москве, а на границе с Белоруссией. Уже есть видео задержания и обысков

Все больше информации поступает в СМИ про самое громкое задержание дня.

По информации Телеграм-каналов, «королева марафонов» изначально хотела покинуть страну самолетом: вылет был назначен сегодня на утро в Казахстан.

Потом блогерша изменила намерения и отправилась на автомобилет в сторону Белоруссии. Задержали оперативники ее недалеко от Смоленска. Вот видео от Следственного комитета:

По сети ходят видео обысков, которые прямо сейчас идут в доме блогерши в коттеджном посёлке Миллениум парк в подмосковной Истре. В гараже Блиновской стоят внедорожники Lamborghini Urus (25-50 млн рублей) и Range Rover (23-32 млн рублей).

Следователи допрашивают не только ее, но и мужа.

Журналисты Mash выяснили, что Алексей (супруг Блиновской) буквально накануне ликвидировал один из своих бизнесов – производство одежды «Три кошки».