🤔Блиновская рассказывала, что до блогерства работала простым бухгалтером

Небольшой репортаж с АМОКОНФ опубликовал Mash.
Вот с каких слов началась презентация Елены Блиновской на выступлении:
«Родилась в небольшом поселке. Работала бухгалтером. Открыла свадебный салон, но мечтала о большем».
Блогерша советовала слушателям «использовать свои триггеры», чтобы добиваться успеха, и идти только вперед к мечте даже с самых низких позиций. Как она сама:
«Блин. Энергетика у меня огонь. Реально на тысячные залы..», написала по этому поводу блогерша в своем Телеграм-канале.
Между тем, все свое имущество Блиновская успела распределить между родственниками, узнал Mash.
По документам за ней числятся только участок в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости) и 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве за 60 миллионов.
Комментарии15
ой, как будто попасть под суд и отправиться за решетку нельзя никак было с позиции бухгалтера...стоило ли огород городить?)
ОльгаГлавный бухгалтер
Ну она-то попала за свои деньги, а бухи чаще всего за чужие попадают. Это как в том анекдоте: "Смотри, Петька, у тебя палец в ж... и у меня палец в ж..., но есть нюанс."
Это вообще кто такая, что про неё столько новостей? (в поисковик даже не полезу, ибо ауру свою не затемнять темными личностями)
бывший бухгалтер
сейчас работает на огороде площадью
Пётр Пустотачлен картеля
Вы что, блиновскую не знаете?!
Татьяна
И я не знаю. Вот первый раз на Клерке прочитала. Когда уже всё...
Пётр Пустотачлен картеля
ничего удивительного, я тоже её не знаю
Главный бухгалтер
Лучше бы она сказала, что работала налоговиком
Елена Фролова
😂😂😂😂👍👍👍 комент - огонь !
Вот ушла из профессии и пропустила новости про особое внимание на дробление бизнеса.
Какая разница, кем работала? Она прирожденный артист разговорного жанра. За это ей и платили. У нас таких говорунов как Барбоски блох!