🤔Блиновская рассказывала, что до блогерства работала простым бухгалтером

Буквально накануне своего задержания блогерша выступала с речью на знаменитом бизнес-форуме АМОКОНФ в Москве. И там напомнила про свой жизненный путь от бухгалтера до королевы марафонов.

Небольшой репортаж с АМОКОНФ опубликовал Mash.

Вот с каких слов началась презентация Елены Блиновской на выступлении:

«Родилась в небольшом поселке. Работала бухгалтером. Открыла свадебный салон, но мечтала о большем».

Блогерша советовала слушателям «использовать свои триггеры», чтобы добиваться успеха, и идти только вперед к мечте даже с самых низких позиций. Как она сама:

«Блин. Энергетика у меня огонь. Реально на тысячные залы..», написала по этому поводу блогерша в своем Телеграм-канале.

Между тем, все свое имущество Блиновская успела распределить между родственниками, узнал Mash.

По документам за ней числятся только участок в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости) и 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве за 60 миллионов.