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Экономические преступления

🤔Блиновская рассказывала, что до блогерства работала простым бухгалтером

Буквально накануне своего задержания блогерша выступала с речью на знаменитом бизнес-форуме АМОКОНФ в Москве. И там напомнила про свой жизненный путь от бухгалтера до королевы марафонов.
1,1 тыс.

Небольшой репортаж с АМОКОНФ опубликовал Mash.

Вот с каких слов началась презентация Елены Блиновской на выступлении:

«Родилась в небольшом поселке. Работала бухгалтером. Открыла свадебный салон, но мечтала о большем».

Блогерша советовала слушателям «использовать свои триггеры», чтобы добиваться успеха, и идти только вперед к мечте даже с самых низких позиций. Как она сама:

«Блин. Энергетика у меня огонь. Реально на тысячные залы..», написала по этому поводу блогерша в своем Телеграм-канале.

Между тем, все свое имущество Блиновская успела распределить между родственниками, узнал Mash.

По документам за ней числятся только участок в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости) и 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве за 60 миллионов.

Комментарии

15
  • Логотип проза жизни
    проза жизни Вчера в 12:15

    ой, как будто попасть под суд и отправиться за решетку нельзя никак было с позиции бухгалтера...стоило ли огород городить?)

    • Логотип Lekabuh
      Lekabuh Вчера в 15:16

      ОльгаГлавный бухгалтер

      Ну она-то попала за свои деньги, а бухи чаще всего за чужие попадают. Это как в том анекдоте: "Смотри, Петька, у тебя палец в ж... и у меня палец в ж..., но есть нюанс."

  • Логотип Блудный сын
    Блудный сын Вчера в 12:36

    Это вообще кто такая, что про неё столько новостей? (в поисковик даже не полезу, ибо ауру свою не затемнять темными личностями)

    • Логотип Мирам
      Мирам Вчера в 12:44

      бывший бухгалтер

      Блин. Энергетика у меня огонь. Реально на тысячные залы

      сейчас работает на огороде площадью

      участок в Симферополе на 50 гектаров (900 тысяч рублей по кадастровой стоимости)

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 13:02

      Пётр Пустотачлен картеля

      Вы что, блиновскую не знаете?!

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t Вчера в 14:35

        Татьяна

        И я не знаю. Вот первый раз на Клерке прочитала. Когда уже всё...

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 3 часа назад

          Пётр Пустотачлен картеля

          ничего удивительного, я тоже её не знаю

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ Вчера в 12:51

    Главный бухгалтер

    Работала бухгалтером

    Лучше бы она сказала, что работала налоговиком

    • Логотип elena.frolova79
      elena.frolova79 Вчера в 13:05

      Елена Фролова

      😂😂😂😂👍👍👍 комент - огонь !

  • Логотип Rolen
    Rolen Вчера в 15:36

    Вот ушла из профессии и пропустила новости про особое внимание на дробление бизнеса.

  • Логотип Бабака Кавайка
    Бабака Кавайка Вчера в 17:37

    Какая разница, кем работала? Она прирожденный артист разговорного жанра. За это ей и платили. У нас таких говорунов как Барбоски блох!

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