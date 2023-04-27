«Газпром-Медиа Холдинг» сообщил, что у него нет планов потратить на Rutube 30 млрд рублей

«Газпром-Медиа Холдинг», которому принадлежит видеохостинг Rutube, отрицает планы потратить 30 млрд рублей на закупки для обновления IT-инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя гендиректора холдинга Сергея Косинского.

«Информация о масштабных тратах платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствуют действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у „Газпром Медиа-Холдинга“ не существует», – заявил Сергей Косинский.

Ранее мы писали, что Rutube собирается обновить свою инфраструктуру за 30 млрд рублей, чтобы догнать YouTube по техническим показателям.