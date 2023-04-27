Пострадавшие от обстрелов смогут получить льготные микрозаймы

Малый и средний бизнес, а также самозанятые из регионов, пострадавших от обстрелов, смогут получить льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.
У заемщиков больше не будут проверять просроченные задолженности в бюджет. По этой причине не смогут отказать в льготном финансировании.
Процентная ставка для самозанятых и предпринимателей не будет превышать размер ключевой ставки ЦБ на момент заключения договора. Ранее займы могли доходить до 2,5 ключевой ставки.
Для пострадавших МСП сократили время рассмотрения заявки на получение гарантий или поручительства. Если раньше требовалось от трех до 10 дней, то теперь заявления рассмотрят за один рабочий день.
Также снизят ставку вознаграждения за поручительство. Она будет не более 0,5%, тогда как раньше ее размер доходил до 3%.
Комментарии1
Главный бухгалтер
а нельзя было оказать помощь напрямую? ну...... коли решили помочь?
почему обязательно надо через какие-то микрофинансовые прокладки?
Выдай помощь пострадавшему, а дальше он уже сам распорядится: кто-то добавит своих и купит тех же стройматериалов, ну а кто-то возьмёт кредит на покупку этих стройматириалов, и будет расплачиваться за проценты используя эту помощь.
что ж вы первого сразу отсекли?
или основная цель помочь не тем кто заявлен в заголовке, а микрофинансовым.... ?