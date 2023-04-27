Пострадавшие от обстрелов смогут получить льготные микрозаймы

Самозанятые и предприниматели из регионов, которые пострадали от обстрелов, могут быстро получить льготное финансирование.

Малый и средний бизнес, а также самозанятые из регионов, пострадавших от обстрелов, смогут получить льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

У заемщиков больше не будут проверять просроченные задолженности в бюджет. По этой причине не смогут отказать в льготном финансировании.

Процентная ставка для самозанятых и предпринимателей не будет превышать размер ключевой ставки ЦБ на момент заключения договора. Ранее займы могли доходить до 2,5 ключевой ставки.

Для пострадавших МСП сократили время рассмотрения заявки на получение гарантий или поручительства. Если раньше требовалось от трех до 10 дней, то теперь заявления рассмотрят за один рабочий день.

Также снизят ставку вознаграждения за поручительство. Она будет не более 0,5%, тогда как раньше ее размер доходил до 3%.