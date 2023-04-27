Ужасный маркетинг от ИИ: реклама пиццы напугала пользователей интернета

Реклама в духе книг Стивена Кинга появилась в сети всего пару дней назад и сразу стала вирусной. Ролик посвящен несуществующей пиццерии Pepperoni Hug Spot.
Жуткую рекламу полностью создали нейросети: сценарий написал ChatGPT, картинки подготовил Midjourney, движущиеся лица сгенерировала программа Runway Gen2, за звук отвечала Eleven Labs, а за музыку – SOUNDRAW AI Music.Реклама в интернете остается одним из самых главных маркетинговых каналов, который приносит бизнесу больше всего заявок и продаж. Поэтому такую важную миссию пока доверяют только живым специалистам.
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