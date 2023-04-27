🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ лучших, на которые стоит откликнуться

Каких специалистов ищут сегодня:
Заместитель главного бухгалтера г. Москва
Зарплата не указана, Москва, Полная занятость
Зарплата от 40000 до 60000 ₽, Москва, Полная занятость
Главный бухгалтер в единственном числе
Зарплата не указана, Новосибирск, Полная занятость
Зарплата от 60000 до 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость
Следить за вакансиями удобно на сайте в разделе Клерк.Работа или в телеграм-канале Бух.Джоб
Клерк.Работа
Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах
Комментарии