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Обучение для бухгалтеров

👉Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл

Кошмар любого бухгалтера — сбой в таблице, когда после долгих и мучительных вычислений файл просто уходит в туман. Рассказываем, как спасти ситуацию.
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Чаще всего файл могут повредить битые сектора или вирусы, хотя вариантов много, но алгоритм действий универсальный для любого сбоя.

  1. Проверьте — нет ли на вашем ПК вирусов. Если на компьютере установлен антивирус, то нужно запустить полную проверку, чтобы удалить возможные угрозы. Если не нашли, то скачайте DrWeb Curelt или Malwarebytes и проверьте снова. Когда будете уверены, что дело не в вирусе, выдохните и переходите ко второму шагу.

  2. Используйте инструмент «Открыть и восстановить». Откройте пустой документ Excel, перейдите в Файл и нажмите Открыть — дважды кликнете на Этот компьютер, в появившемся диалоговом окне нажмите на стрелочку рядом с кнопкой Открыть и выберите пункт «Открыть и восстановить».

  3. Восстановите поврежденный файл Excel из предыдущей версии. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по значку Excel и выберите пункт Свойства, перейдите во вкладку Предыдущие версии, найдите нужную версию до сбоя и нажмите кнопку Восстановить. 

  4. Установите параметры вычислений вручную. Откройте Excel, кликните на Файл, затем на Создать, потом выберите пункт Пустая книга. Снова нажмите Файл, выберите Параметры. В новом окне выберите вкладку Формулы и выставите Параметры вычислений вручную, нажмите ОК и попробуйте открыть нужный файл снова. 

  5. Откройте Excel в безопасном режиме. Зажмите клавиши Windows+R, чтобы открыть диалоговое окно Выполнить, введите команду excel/safe и нажмите ОК. Создайте новый документ, скопируйте все данные и откройте его в обычном режиме. Этот способ может отключить ваши надстройки, но зато поможет переместить потерянные данные в новый документ. 

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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