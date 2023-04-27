👉Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл

Кошмар любого бухгалтера — сбой в таблице, когда после долгих и мучительных вычислений файл просто уходит в туман. Рассказываем, как спасти ситуацию.

Чаще всего файл могут повредить битые сектора или вирусы, хотя вариантов много, но алгоритм действий универсальный для любого сбоя.

Проверьте — нет ли на вашем ПК вирусов. Если на компьютере установлен антивирус, то нужно запустить полную проверку, чтобы удалить возможные угрозы. Если не нашли, то скачайте DrWeb Curelt или Malwarebytes и проверьте снова. Когда будете уверены, что дело не в вирусе, выдохните и переходите ко второму шагу. Используйте инструмент «Открыть и восстановить». Откройте пустой документ Excel, перейдите в Файл и нажмите Открыть — дважды кликнете на Этот компьютер, в появившемся диалоговом окне нажмите на стрелочку рядом с кнопкой Открыть и выберите пункт «Открыть и восстановить». Восстановите поврежденный файл Excel из предыдущей версии. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по значку Excel и выберите пункт Свойства, перейдите во вкладку Предыдущие версии, найдите нужную версию до сбоя и нажмите кнопку Восстановить. Установите параметры вычислений вручную. Откройте Excel, кликните на Файл, затем на Создать, потом выберите пункт Пустая книга. Снова нажмите Файл, выберите Параметры. В новом окне выберите вкладку Формулы и выставите Параметры вычислений вручную, нажмите ОК и попробуйте открыть нужный файл снова. Откройте Excel в безопасном режиме. Зажмите клавиши Windows+R, чтобы открыть диалоговое окно Выполнить, введите команду excel/safe и нажмите ОК. Создайте новый документ, скопируйте все данные и откройте его в обычном режиме. Этот способ может отключить ваши надстройки, но зато поможет переместить потерянные данные в новый документ.

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