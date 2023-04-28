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Законопроекты

Минфин собирается создать реестр имущества РФ за границей. Он будет засекречен

Список зарубежных активов нужен для их возвращения правообладателю, а также для того, чтобы не допустить конфискации имущества Евросоюзом.
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Минфин работает над проектом закона о создании реестра зарубежного имущества РФ. Он будет засекречен и на его ведение распространятся требования о государственной тайне.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом проведет проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества.

«В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества», – сказано в проекте закона.

В рамках санкций власти Евросоюза допускали конфискацию замороженных активов РФ. Однако для этого сейчас нет юридических оснований.

Как сообщает «Коммерсант», под санкции попали резервы страны на сумму около 300 млрд долларов.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 9 часов назад

    Главный бухгалтер

    это.... инвентаризационную опись на бумаге, которая сегодня ведётся,  зафигачат в экселе?

    нужен для их возвращения правообладателю, а также для того, чтобы не допустить конфискации имущества Евросоюзом.

    и тогда арестованное сразу вернут и нового никогда не тронут?

    а без списка в экселе так не получается? 

    эксель - это такой .... ну, как мелом начерченный круг в церкви через который панночка в гробу пролететь не может, так?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 8 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      но надо же что-то делать?!

  • Логотип Rolen
    Rolen 7 часов назад

    Главное не забыть у кого список. Мало ли...

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