Минфин собирается создать реестр имущества РФ за границей. Он будет засекречен

Список зарубежных активов нужен для их возвращения правообладателю, а также для того, чтобы не допустить конфискации имущества Евросоюзом.

Минфин работает над проектом закона о создании реестра зарубежного имущества РФ. Он будет засекречен и на его ведение распространятся требования о государственной тайне.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом проведет проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества.

«В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества», – сказано в проекте закона.

В рамках санкций власти Евросоюза допускали конфискацию замороженных активов РФ. Однако для этого сейчас нет юридических оснований.

Как сообщает «Коммерсант», под санкции попали резервы страны на сумму около 300 млрд долларов.