Центробанк и Минфин не будут реформировать пенсионные накопления

В рамках обязательного пенсионного страхования не будет отдельной реформы пенсионных накоплений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин и ЦБ.
С 2014 года был введен мораторий на пенсионные накопления и средства перестали поступать в систему.
В 2022 году власти начали проводить единовременные выплаты. Сейчас эту проблему собираются решить за счет программы долгосрочных сбережений (ПДС).
Долгосрочные сбережения жителей страны получат дополнительное софинансирование со стороны государства. В ПДС можно перевести и средства, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования.
Ранее мы писали, что по программе долгосрочных сбережений можно получить до 36 тыс. в год. Вложиться будет нужно в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
В Центробанке уточнили, что ПДС не имеет прямого отношения к пенсионной системе.
Комментарии5
Oxana999
кто-нибудь может перевести на простой и доступный язык ?)))
Наталия Лукина
Мы об этом вот тут более подробно написали))
ОльгаГлавный бухгалтер
МММ
Пётр Пустотачлен картеля
перевожу: будут грабить
Пётр Пустотачлен картеля
ну всё, значит пенсию готовятся отменять...