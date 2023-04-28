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Пенсии

Центробанк и Минфин не будут реформировать пенсионные накопления

Накопленные средства в рамках обязательного пенсионного страхования разрешат перевести в программу долгосрочных сбережений. Так можно получить софинансирование от государства.
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В рамках обязательного пенсионного страхования не будет отдельной реформы пенсионных накоплений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин и ЦБ.

С 2014 года был введен мораторий на пенсионные накопления и средства перестали поступать в систему.

В 2022 году власти начали проводить единовременные выплаты. Сейчас эту проблему собираются решить за счет программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Долгосрочные сбережения жителей страны получат дополнительное софинансирование со стороны государства. В ПДС можно перевести и средства, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования.

Ранее мы писали, что по программе долгосрочных сбережений можно получить до 36 тыс. в год. Вложиться будет нужно в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В Центробанке уточнили, что ПДС не имеет прямого отношения к пенсионной системе.

Комментарии

5
  • Логотип bm4292
    bm4292 9 часов назад

    Oxana999

    кто-нибудь может перевести на простой и доступный язык ?)))

    • Логотип nlukina
      nlukina 9 часов назад

      Наталия Лукина

      Мы об этом вот тут более подробно написали)) 

    • Логотип Lekabuh
      Lekabuh 8 часов назад

      ОльгаГлавный бухгалтер

      МММ

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 8 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      перевожу: будут грабить

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 8 часов назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    не будет отдельной реформы

    ну всё, значит пенсию готовятся отменять...

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