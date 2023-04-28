Центробанк и Минфин не будут реформировать пенсионные накопления

Накопленные средства в рамках обязательного пенсионного страхования разрешат перевести в программу долгосрочных сбережений. Так можно получить софинансирование от государства.

В рамках обязательного пенсионного страхования не будет отдельной реформы пенсионных накоплений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин и ЦБ.

С 2014 года был введен мораторий на пенсионные накопления и средства перестали поступать в систему.

В 2022 году власти начали проводить единовременные выплаты. Сейчас эту проблему собираются решить за счет программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Долгосрочные сбережения жителей страны получат дополнительное софинансирование со стороны государства. В ПДС можно перевести и средства, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования.

Ранее мы писали, что по программе долгосрочных сбережений можно получить до 36 тыс. в год. Вложиться будет нужно в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В Центробанке уточнили, что ПДС не имеет прямого отношения к пенсионной системе.