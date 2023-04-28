Кипрский банк закроет счета клиентов из РФ к лету 2023 года

Банк начал рассылать уведомления о закрытии счета за два месяца. Без счетов на Кипре останутся 4 тысячи клиентов.

К июню 2023 года Bank of Cyprus закроет банковские счета 4 тыс. клиентов из РФ. Об этом пишет «Frank Media».

«Уведомления были направлены клиентам в письменном виде в начале апреля, за два месяца до закрытия счетов. Это соответствует стандартной процедуре закрытия счетов в нашем банке», – сообщили в пресс-службе банка.

Bank of Cyprus закроет счета клиентов, у которых есть паспорт гражданина РФ и которые не живут в странах Евросоюза.

Банк объясняет свое решение тем, что РФ больше не состоит в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Также государство вошло в список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают с Европейским союзом.