Заканчивается срок сдачи 3-НДФЛ за 2022 год. Поторопитесь

Отчитаться о полученных доходах за 2022 год физлица должны до 2 мая 2023 года.

Речь идет о случаях продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получении дорогих подарков не от близких родственников, выигрышах в лотерею, сдачи имущество в аренду, доходах от зарубежных источников.

Также отчитаться до 2 мая должны ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с вашего дохода, то надо сдать 3-НДФЛ и уплатить налог самостоятельно, предупреждает ФНС.

Но сделать так надо только в случае, если налоговый агент не сообщил в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ. Если агент эту обязанность исполнил, вам придет налоговое уведомление, по которому надо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

Если вы планируете сдать 3-НДФЛ, чтобы заявить там вычет, то для вычета срок 2 мая роли не играет. Сдать декларацию можно в любое время.