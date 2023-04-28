Wildberries собирается провести ребрендинг

Маркетплейс изменит логотип и будет участвовать в социальных проектах. Финальная версия ребрендинга пока не готов, но название на «Ягодки» не изменят.

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о планах сделать ребрендинг компании. Об этом пишут «РИА Новости».

«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю, мы хотим „перерисовать“ логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», – сообщила Татьяна Бакальчук.

Также маркетплейс собирается принять участие в крупных социальных проектах. В том числе по развитию малого и среднего бизнеса.

Окончательного варианта логотипа пока еще нет, но название компании на «Ягодки» не поменяется.

В августе 2022 года мы писали, что в рамках маркетинговой акции маркетплейс изменил название на русскоязычное слово «Ягодки».