Сотрудник брокера получил 30 млн рублей за счет манипуляций рынком

Центробанк выявил, что сотрудник брокера нелегально получил больше 30 млн рублей, применяя манипуляцию на рынке опционов. Он также использовал счета клиентов без их согласия. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
С 1 ноября 2019 года по 3 декабря 2021 года сотрудник проводил сделки с опционами, там самым манипулировал рынком ценных бумаг. Операции проводились не только с собственного счета, но и с 18 брокерских счетов клиентов.
Сделки заключались без ведома инвесторов и на заведомо невыгодных для них условиях. Это нарушает федеральный закон № 224-ФЗ.
Центробанк предоставил материалы проверки в правоохранительные органы. Других брокеров призвали усилить контроль за действиями сотрудников, чтобы предотвратить подобные нарушения.
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