Как запустить бизнес с минимальным бюджетом? Почему новичкам лучше продавать на маркетплейсах

Чтобы стать предпринимателем, нужны деньги не только на создание продукта, но и на площадку продажи. Например, придется нанять разработчика и создать сайт или купить подписку на Tilda и сверстать его самостоятельно. Но можно сэкономить и просто выставить товар на маркетплейс.

Работать с маркетплейсом бизнесу выгодно:

это быстрый способ начать продажи,

начинающий предприниматель может сэкономить на продвижении и использовать поначалу только бесплатную SEO-оптимизацию внутри площадки,

доставку берет на себя сам маркетплейс,

товар можно продавать по всей стране.

Но естественно, маркетплейс будет брать комиссию с каждой продажи, а также за услуги хранения товара и доставки.

Благодаря развитию площадок e-commerce вырос и спрос на маркетологов, которые могут помочь бизнесу выйти на этот рынок:

провести анализ конкурентов и целевой аудитории,

оценить спрос,

выбрать способ продвижения,

настроить рекламу,

регулярно отслеживать положение дел.

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Используйте новые знания для запуска собственного бизнеса на маркетплейсе или для консультации предпринимателей на аутсорсе.