Как запустить бизнес с минимальным бюджетом? Почему новичкам лучше продавать на маркетплейсах

Работать с маркетплейсом бизнесу выгодно:
это быстрый способ начать продажи,
начинающий предприниматель может сэкономить на продвижении и использовать поначалу только бесплатную SEO-оптимизацию внутри площадки,
доставку берет на себя сам маркетплейс,
товар можно продавать по всей стране.
Но естественно, маркетплейс будет брать комиссию с каждой продажи, а также за услуги хранения товара и доставки.
Научитесь работать с маркетплейсами, узнайте, как продвигать здесь свои услуги, настраивать рекламу и поднимать магазин в поиске с помощью инструментов маркетолога.
Благодаря развитию площадок e-commerce вырос и спрос на маркетологов, которые могут помочь бизнесу выйти на этот рынок:
провести анализ конкурентов и целевой аудитории,
оценить спрос,
выбрать способ продвижения,
настроить рекламу,
регулярно отслеживать положение дел.
Освойте востребованную профессию на курсе «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу», получите необходимые навыки и отработайте их на практике.
Используйте новые знания для запуска собственного бизнеса на маркетплейсе или для консультации предпринимателей на аутсорсе.
Комментарии2
Вы сами уже торгуете на маркетплейсе? И как успехи?
Андрейврач
Большую часть жизни прошел как ИП (успешно!),но и понятия не имел ни о каком "маркетплейсе" и рекламу давал только в первый год работы, потом уже результаты говорили сами за себя, потому что "хорошая вещь в рекламе не нуждается"!