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Обучение для бухгалтеров

Как запустить бизнес с минимальным бюджетом? Почему новичкам лучше продавать на маркетплейсах

Чтобы стать предпринимателем, нужны деньги не только на создание продукта, но и на площадку продажи. Например, придется нанять разработчика и создать сайт или купить подписку на Tilda и сверстать его самостоятельно. Но можно сэкономить и просто выставить товар на маркетплейс.
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Работать с маркетплейсом бизнесу выгодно:

  • это быстрый способ начать продажи,

  • начинающий предприниматель может сэкономить на продвижении и использовать поначалу только бесплатную SEO-оптимизацию внутри площадки,

  • доставку берет на себя сам маркетплейс,

  • товар можно продавать по всей стране.

Но естественно, маркетплейс будет брать комиссию с каждой продажи, а также за услуги хранения товара и доставки.

Научитесь работать с маркетплейсами, узнайте, как продвигать здесь свои услуги, настраивать рекламу и поднимать магазин в поиске с помощью инструментов маркетолога.

Благодаря развитию площадок e-commerce вырос и спрос на маркетологов, которые могут помочь бизнесу выйти на этот рынок:

  • провести анализ конкурентов и целевой аудитории,

  • оценить спрос,

  • выбрать способ продвижения,

  • настроить рекламу,

  • регулярно отслеживать положение дел.

Освойте востребованную профессию на курсе «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу», получите необходимые навыки и отработайте их на практике.

Используйте новые знания для запуска собственного бизнеса на маркетплейсе или для консультации предпринимателей на аутсорсе.

Комментарии

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  • Логотип Бабака Кавайка
    Бабака Кавайка 1 час назад

    Вы сами уже торгуете на маркетплейсе? И как успехи? 

  • Логотип andre-bulyg
    andre-bulyg 1 час назад

    Андрейврач

    Большую часть жизни прошел как ИП (успешно!),но и понятия не имел ни о каком "маркетплейсе" и рекламу давал только в первый год работы, потом уже результаты говорили сами за себя, потому что "хорошая вещь в рекламе не нуждается"!

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