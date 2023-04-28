Доначислят миллиарды рублей: как блогерам удавалось так долго водить за нос ФНС?

Пытаемся разобраться, что за схемы использовали инфобизнесмены, что налоговая так долго их не замечала.

На самом деле, все инфлюенсеры действовали по хорошо известной схеме – платили 6% от прибыли по УСН, хотя их оборот давно превысил допустимый лимит, и они должны были перейти на ОСНО со всеми вытекающими: НДФЛ, НДС и налогом на имущество.

Вместо этого блогеры просто дробили бизнес на несколько ИП и перечисляли деньги на разные расчетные счета. Таким образом, каждый из них вроде бы действовал в правовом поле, но при этом дробление получилось незаконным.

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