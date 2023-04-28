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УСН

Доначислят миллиарды рублей: как блогерам удавалось так долго водить за нос ФНС?

Пытаемся разобраться, что за схемы использовали инфобизнесмены, что налоговая так долго их не замечала.
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На самом деле, все инфлюенсеры действовали по хорошо известной схеме – платили 6% от прибыли по УСН, хотя их оборот давно превысил допустимый лимит, и они должны были перейти на ОСНО со всеми вытекающими: НДФЛ, НДС и налогом на имущество.

Вместо этого блогеры просто дробили бизнес на несколько ИП и перечисляли деньги на разные расчетные счета. Таким образом, каждый из них вроде бы действовал в правовом поле, но при этом дробление получилось незаконным.

ФНС все-таки заподозрила блогеров в уклонении и начала проверки. Сейчас налоговая открыла специальный отдел для проверки деятельности блогеров, зарабатывающих свыше 50 млн рублей.

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  • разберетесь в основах работы на УСН,

  • поймете, как вести документооборот и бухучет,

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Комментарии

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