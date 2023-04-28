Доначислят миллиарды рублей: как блогерам удавалось так долго водить за нос ФНС?

На самом деле, все инфлюенсеры действовали по хорошо известной схеме – платили 6% от прибыли по УСН, хотя их оборот давно превысил допустимый лимит, и они должны были перейти на ОСНО со всеми вытекающими: НДФЛ, НДС и налогом на имущество.
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