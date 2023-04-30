Исчисленный налог в форме 6-НДФЛ должен составлять 13% от дохода с погрешностью 3 рубля на человека

Налоговая начинает взыскивать налоги с физлиц. Заработала АСК ДФЛ?

Попросили прокомментировать новость, о том что налоговая вызывает физиков и просит отчитаться о расходах. Но мы же все это проходили с АСК НДС-2. Запустили, отладили, накопили статистику... И взыскивать будут не проверками, а побуждениями. А самое главное оружие налоговиков все почему-то благополучно забыли.