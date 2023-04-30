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6-НДФЛ

Исчисленный налог в форме 6-НДФЛ должен составлять 13% от дохода с погрешностью 3 рубля на человека

Исчисленный налог в разделе 2 формы 6-НДФЛ за отчетный период по всем сотрудникам должен составлять 13% от общей базы плюс, минус 3 рубля погрешности на каждого сотрудника. В отчете за год допускается погрешность в 4 рубля на человека.
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Это контрольное соотношение для проверки 6-НДФЛ налоговики обновили.

Обновленная формула доведена письмом ФНС от 19.04.2023 № БС-4-11/5042@.

Соотношение такое:

(строка 110 – строка 130) / 100 х строка 100 (при значении ставки 13%) = строка 140.

При этом допускается погрешность, определяемая следующим образом:

строка 120 х 1 руб. х 3 (для 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, 9 месяцев) и строка 120 х 1 руб. х 4 (для 6-НДФЛ за год).

То есть, погрешность – 1 рубль на сотрудника в один период уплаты.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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