Исчисленный налог в форме 6-НДФЛ должен составлять 13% от дохода с погрешностью 3 рубля на человека

Это контрольное соотношение для проверки 6-НДФЛ налоговики обновили.
Обновленная формула доведена письмом ФНС от 19.04.2023 № БС-4-11/5042@.
Соотношение такое:
(строка 110 – строка 130) / 100 х строка 100 (при значении ставки 13%) = строка 140.
При этом допускается погрешность, определяемая следующим образом:
строка 120 х 1 руб. х 3 (для 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, 9 месяцев) и строка 120 х 1 руб. х 4 (для 6-НДФЛ за год).
То есть, погрешность – 1 рубль на сотрудника в один период уплаты.
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