В обрабатывающей промышленности снизилась деловая активность

Компании надеются на рост клиентского спроса, впервые на 15 месяцев в обрабатывающем секторе начало расти число экспортных заказов.

В апреле 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей снизился с 53,2 пунктов до 52,6. Об этом сообщается в пресс-релизе «TRADING ECONOMICS».

Несмотря на спад, у промышленного производства впервые за 15 месяцев начали расти экспортные заказы.

Аналитики считают, что деловые настроения отрасли в целом улучшились, у компаний есть надежды, что клиентский спрос повысится.

В январе 2023 года PMI достигал 52,6 пункта, в феврале индекс вырос до 53,6 пункта, а в марте упал до 53,2 пункта.

Ранее мы писали, что в первом квартале 2023 года в сфере обрабатывающей промышленности появился рекордный дефицит кадров.