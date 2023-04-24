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В первом квартале 2023 года появился рекордный дефицит кадров

Больше всего сотрудников не хватает на обрабатывающих производствах, в сферах водоснабжения, хранения и транспортировки. Предприятия начали повышать зарплаты и обучать персонал.
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В первом квартале 2023 года на предприятиях образовалась рекордная нехватка работников с 1998 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Мониторинг предприятий», который провел Центробанк.

С проблемой кадрового дефицита столкнулись обрабатывающие производства (-28 баллов), предприятия промышленности (-25 баллов), водоснабжения (-23 балла), добычи полезных ископаемых и транспортировки (-22 балла).

Меньше всего проблем с нехваткой кадров у компаний из сферы услуг, автомобильных продаж и оптовой торговли.

Для решения проблемы дефицита сотрудников предприятия начали индексировать зарплаты и проводить обучение персонала.

В ближайшие месяцы компании собираются увеличить число работников, особенно в области обработки, водоснабжения, транспортировки и хранения.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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