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Пользователи интернета

44% покупателей стали чаще заказывать продукты онлайн

Цены в онлайн-магазинах такие же, как и в розничных. Плюсы доставки продуктов в том, что не надо носить сумки, а товары можно выбрать, не выходя из дома.
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Почти 55% пользователей считают, что цены на продукты в сервисах по доставке такие же или даже ниже, чем в офлайн-магазинах. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование агентства OMI.

44% покупателей стали чаще покупать продукты онлайн. Около 80% заметили, что сервисы доставки стали удобнее. 49% выбирают онлайн-покупки из-за экономии времени, а для 45% опрошенных важно не носить тяжелые сумки и выбирать продукты, не выходя из дома.

Наиболее популярными сервисами по доставке продуктов пользователи назвали «Яндекс Еду» и «СберМаркет» (92%). За ними идут «Самокат» и Delivery Club (91%), доставка «Пятерочки» набрала 87% голосов, а «Яндекс Лавка» - 86%.

Покупатели чаще всего заказывают продукты онлайн из-за экспресс-доставки.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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