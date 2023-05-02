44% покупателей стали чаще заказывать продукты онлайн

Цены в онлайн-магазинах такие же, как и в розничных. Плюсы доставки продуктов в том, что не надо носить сумки, а товары можно выбрать, не выходя из дома.

Почти 55% пользователей считают, что цены на продукты в сервисах по доставке такие же или даже ниже, чем в офлайн-магазинах. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование агентства OMI.

44% покупателей стали чаще покупать продукты онлайн. Около 80% заметили, что сервисы доставки стали удобнее. 49% выбирают онлайн-покупки из-за экономии времени, а для 45% опрошенных важно не носить тяжелые сумки и выбирать продукты, не выходя из дома.

Наиболее популярными сервисами по доставке продуктов пользователи назвали «Яндекс Еду» и «СберМаркет» (92%). За ними идут «Самокат» и Delivery Club (91%), доставка «Пятерочки» набрала 87% голосов, а «Яндекс Лавка» - 86%.

Покупатели чаще всего заказывают продукты онлайн из-за экспресс-доставки.