Екатерина Мизулина заявила, что блогерам блокируют счета за неуплату налогов

ФНС начала блокировать банковские счета блогеров, которых обвиняют в неуплате налогов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ФНС блокирует банковские счета блогеров, которые не платят налоги. Об этом сказано в телеграм-канале Мизулиной.

«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», - сказано в видеосообщении.

Также Екатерина Мизулина добавила, что возможно будут заведены еще «громкие» дела против блогеров, которых обвиняют в неуплате налогов.

Ранее мы писали, что следственный комитет задержал блогера Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.