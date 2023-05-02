Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоги, взносы, пошлины

Екатерина Мизулина заявила, что блогерам блокируют счета за неуплату налогов

ФНС начала блокировать банковские счета блогеров, которых обвиняют в неуплате налогов.
230

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ФНС блокирует банковские счета блогеров, которые не платят налоги. Об этом сказано в телеграм-канале Мизулиной.

«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», - сказано в видеосообщении.

Также Екатерина Мизулина добавила, что возможно будут заведены еще «громкие» дела против блогеров, которых обвиняют в неуплате налогов.

Ранее мы писали, что следственный комитет задержал блогера Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.

Комментарии

7
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ФНС блокирует банковские счета блогеров, которые не платят налоги.

    и прямо с такой сенсацией!!!

    то есть когда всем другим блокируют за неуплаты, да даже за просто несдачу декларации (иной раз даже за ту, которую и сдавать не обязан) - это нормально. А когда у какого-то блоХера - ой, ну надо же!!!!

    • Логотип IriEro
      IriEro
      1 час назад

      Ирина

      Так эта дама в силу своей должности очень беспокоится за безопасность интернета от блогеров, недоплачивающих (а то и вовсе не платящих) налоги.

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 1 час назад

        Главный бухгалтер

        беспокоится за безопасность интернета от блогеров,

        блогер может интернет за провод укусить? и загрызть его насмерть?

        • Логотип IriEro
          IriEro
          1 час назад

          Ирина

          Ну ей виднее. Хотя обычно в её представлении все пользователи интернета рекламируют наркотики.

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 1 час назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            в её представлении все пользователи интернета рекламируют наркотики.

            Контекстная реклама просто ))

            • Логотип IriEro
              IriEro
              1 час назад

              Ирина

              Ну у кого что болит, тот о том и говорит. Журавлёв - про секс с черепахами, Милонов - про геев, а Мизулина - про наркотики.

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    1 минуту назад

    Копирайтер

    Когда уже саму Мизулину заблокируют? Ни черта полезного не сделала. Очередная говорящая кукла

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Елена Аверичева1
Елена Аверичева1
Ведение бизнеса

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Любому руководителю предприятия важно знать, что такое полная себестоимость продукции и что она себя включает. Расскажу, почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль.

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни
3
96
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Налоговые проверки

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать

Какие документы могут запросить налоговики в рамках предпроверочного анализа. Тенденции судебной практики и возможные варианты защиты компании от произвола инспекторов.

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать
14
Логотип 1CVDGB
1CVDGB

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В связи с тем, что с начала 2023 года датой получения дохода стал день получения зарплаты, НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части. Такие изменения сказались на том, что в базе 1С при расчете налога стали возникать ошибки. Поэтому необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?
128
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
ЭДО

Новые форматы документов: электронный заказ-заявка и электронный договор фрахтования

Система передачи электронных перевозочных документов начала действовать с 1 сентября 2022 года. А с марта 2023 года в ГИС ЭПД добавили новые форматы документов.

Новые форматы документов: электронный заказ-заявка и электронный договор фрахтования
85
Логотип Кира Групп
Кира Групп
Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация: как экономить легально 

Какой руководитель бизнеса не желает сэкономить на налогах? Но все ли способы оптимизации одинаково полезны и безопасны? Рассказываем о легальных схемах.

Налоговая оптимизация: как экономить легально 
138
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Семейный кодекс

Раздел подарков при разводе. Сложное дело

Как быть с подарками? Этот вопрос волнует многие пары, когда дело доходит до развода. В этой истории камнем преткновения стал чайный сервис, подаренные молодоженам на свадьбу.

Раздел подарков при разводе. Сложное дело
15
182
Логотип Клерк
Клерк
Налоговые проверки

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
158
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Проверки

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?

Несмотря на отсутствие нормативного закрепления понятия «предпроверочный анализ», последний играет исключительно важную роль в процессе первоначального установления контакта «налогоплательщик — налоговый орган». Что он в себя включает, расскажем в статье.

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?
82
Читать еще