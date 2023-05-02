Екатерина Мизулина заявила, что блогерам блокируют счета за неуплату налогов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ФНС блокирует банковские счета блогеров, которые не платят налоги. Об этом сказано в телеграм-канале Мизулиной.
«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», - сказано в видеосообщении.
Также Екатерина Мизулина добавила, что возможно будут заведены еще «громкие» дела против блогеров, которых обвиняют в неуплате налогов.
Ранее мы писали, что следственный комитет задержал блогера Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.
Комментарии7
Главный бухгалтер
и прямо с такой сенсацией!!!
то есть когда всем другим блокируют за неуплаты, да даже за просто несдачу декларации (иной раз даже за ту, которую и сдавать не обязан) - это нормально. А когда у какого-то блоХера - ой, ну надо же!!!!
Ирина
Так эта дама в силу своей должности очень беспокоится за безопасность интернета от блогеров, недоплачивающих (а то и вовсе не платящих) налоги.
Главный бухгалтер
блогер может интернет за провод укусить? и загрызть его насмерть?
Ирина
Ну ей виднее. Хотя обычно в её представлении все пользователи интернета рекламируют наркотики.
ВикторияГлавный бухгалтер
Контекстная реклама просто ))
Ирина
Ну у кого что болит, тот о том и говорит. Журавлёв - про секс с черепахами, Милонов - про геев, а Мизулина - про наркотики.
Копирайтер
Когда уже саму Мизулину заблокируют? Ни черта полезного не сделала. Очередная говорящая кукла