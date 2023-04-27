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Экономические преступления

⚡️Следственный комитет задержал Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

По предварительной информации, так называемую королеву марафонов Елену Блиновскую задержали, когда она пыталась покинуть страну.
2,3 тыс.
⚡️Следственный комитет задержал Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

На Блиновскую возбудили уголовное дело, пишет Следственный комитет РФ на своем сайте.

Это дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Иными словами, налоговики подозревают блогера в дроблении бизнеса и отмывании денег. Схема популярная – уклонение от налогов ИП на УСН.

«Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», пишет Следственный комитет.

Сейчас у блогера проходят обыски.

Похожие обвинения уже обрушились на других известных блогеров – чету Чекалиных и Александру Митрошину, об этом писали на «Клерке».

Некоторые эксперты, впрочем, думают, что исходы всех «блогерских» дел предсказывать рано: во многом этот вопрос субъективный. И о начале большого «обеления» блогеров тоже пока говорить не стоит.

Комментарии

34
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B Вчера в 09:45

    Пётр Пустотачлен картеля

    дорого продам карты пешеходных погранпереходов

    • Логотип IriEro
      IriEro
      Вчера в 10:08

      Ирина

      Через финскую границу прошу не предлагать. Остап Бендер.

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B Вчера в 10:42

        Пётр Пустотачлен картеля

        через калмыцкие степи )

        • Логотип IriEro
          IriEro
          Вчера в 10:49

          Ирина

          Калмыкия же не имеет внешних границ?

          • Логотип Zyklon B
            Zyklon B Вчера в 10:54

            Пётр Пустотачлен картеля

            сухопутных - нет, а Каспий?

            • Логотип IriEro
              IriEro
              Вчера в 11:00

              Ирина

              продам карты пешеходных погранпереходов

              По воде аки посуху?

              • Логотип Zyklon B
                Zyklon B Вчера в 11:46

                Пётр Пустотачлен картеля

                элементарно - через подземный ход

                • Логотип IriEro
                  IriEro
                  Вчера в 11:47

                  Ирина

                  О, у нас есть тоннель по дну? И Вы молчали?!

                  • Логотип Zyklon B
                    Zyklon B Вчера в 11:52

                    Пётр Пустотачлен картеля

                    мелко плаваете - у нас целая сеть туннелей! но - не всем об этом положено знать

                    image.png

                    • Логотип IriEro
                      IriEro
                      Вчера в 14:38

                      Ирина

                      Очередной маниловский проект. Типа, базы на Луне.

                      • Логотип Zyklon B
                        Zyklon B Вчера в 14:43

                        Пётр Пустотачлен картеля

                        по пыльным дорогам далёких планет...

                        • Логотип IriEro
                          IriEro
                          Вчера в 14:55

                          Ирина

                          пройдём мы в мечтах и во сне!

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh Вчера в 10:06

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Елену Блиновскую задержали в столице, когда она пыталась покинуть страну.

    Пардон за мой географический кретинизм, а где у нас граница соседнего государства в Москве, которую можно пересечь на арендованном авто?

    • Логотип IriEro
      IriEro
      Вчера в 10:10

      Ирина

      Где-то в Москве есть граница с другим государством. Подозреваю, что это МКАД.

      • Логотип buhkompas
        buhkompas Вчера в 10:13

        Ирина

        Верно подозреваете, всё что за МКАДом - другое государство

        • Логотип Valentina Tarasova
          Valentina Tarasova
          Вчера в 11:39

          шеф-редактор новостей Клерка

          изначальные планы на сегодняшнее утро были лететь в Казахстан из московского аэропорта - так что да, чисто юридически граница вполне себе есть в Москве :) 

          • Логотип id1952180
            id1952180 Вчера в 21:35

            А таки да! В каждом международном аэропорту есть граница и пограничники. Даже линия нарисована, на полу, обозначающая границу страны.

            • Логотип ZZZhanna
              ZZZhanna 56 секунд назад

              Жанна

              и она пересекала эту границу, нарисованную на полу, на арендованном автомобиле? 😃

    • Логотип Regina.kds
      Regina.kds Вчера в 10:35

      Регина

      с сайта РБК: «Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», — говорится в сообщении.

      Источник РБК, близкий к СК, сообщил, что Блиновскую задержали на подъезде к российско-белорусской границе. По словам источника «Известий», у Блиновской был куплен билет в Казахстан, вылететь она должна была ранним утром. Однако кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту, после чего блогер вызвала автомобиль с водителем и поехала в сторону Белоруссии. «Задержали блогера недалеко от границы в районе Смоленска», — сообщил собеседник издания.

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/society/27/04/2023/644a10299a7947d6efc24268

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 10:46

      Пётр Пустотачлен картеля

      действительно...

      задержали в столице, когда она пыталась покинуть страну.

      при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, 

      • Логотип Valentina Tarasova
        Valentina Tarasova
        Вчера в 11:40

        шеф-редактор новостей Клерка

        дорогие коллеги, спасибо вам за внимательность :) Но из первоначальных данных о задержании было неизвестно точное место задержания. Чуть позже его уточнили, если интересно, все здесь :)

         https://www.klerk.ru/buh/news/569819/  

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B Вчера в 11:46

          Пётр Пустотачлен картеля

          нет, уже не интересно

  • Логотип Мирам
    Мирам Вчера в 10:13

    житие мое...

    отвечать не нужно

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 10:44

      Пётр Пустотачлен картеля

      что, тоже поди налоги не платите?

      • Логотип Мирам
        Мирам Вчера в 10:56

        что, тоже поди налоги не платите?

        плачу.

        ситуёвина из разряда -хочется поймать и придушить такую велосипедистку

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B Вчера в 11:45

          Пётр Пустотачлен картеля

          смотрите, как бы она вас не поймала

        • Логотип IriEro
          IriEro
          Вчера в 19:05

          Ирина

          плачу

          А ударение на какую букву?

  • Логотип andre-bulyg
    andre-bulyg Вчера в 15:00

    Андрейврач

    И ведь какие-то непуганые идиоты накидали ей в шапку целый лярд бабла ! Как тут не вспомнить детскую песенку "Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки"PS Из этой же оперы всякие экстрасенсы, психологи, колдуны, ясновидящие и прочая шелупонь-только им повезло меньше и не смогли массово засрать мозги "дорогим россиянам"

    • Логотип Natalia_Ars
      Natalia_Ars
      Вчера в 17:08

      Обнал

    • Логотип Алейда
      Алейда 7 минут назад

      Причём лярд - это только сумма не уплаченных налогов. 

  • Логотип VadimBA
    VadimBA Вчера в 19:43

    Кто следующий будет скормлен, дабы отвлечь население от унылой реальности?

    • Логотип kotobormot
      kotobormot Вчера в 20:00

      kotobormot kotobormot

      Борисовна по ходу : 

      🤔 Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь превратят в морг для элиты с крематорием и гробовой мастерской. По крайней мере, так утверждает Стас Барецкий — он заявил, что стал новым владельцем особняка.

      По словам шоумена, недвижимость он приобрел вместе с партнерами по похоронному бизнесу за 400 млн рублей

      • Логотип Алейда
        Алейда 7 минут назад

        я читала, что за 450

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