⚡️Следственный комитет задержал Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

По предварительной информации, так называемую королеву марафонов Елену Блиновскую задержали, когда она пыталась покинуть страну.

На Блиновскую возбудили уголовное дело, пишет Следственный комитет РФ на своем сайте.

Это дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Иными словами, налоговики подозревают блогера в дроблении бизнеса и отмывании денег. Схема популярная – уклонение от налогов ИП на УСН.

«Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», пишет Следственный комитет.

Сейчас у блогера проходят обыски.

Похожие обвинения уже обрушились на других известных блогеров – чету Чекалиных и Александру Митрошину, об этом писали на «Клерке».

Некоторые эксперты, впрочем, думают, что исходы всех «блогерских» дел предсказывать рано: во многом этот вопрос субъективный. И о начале большого «обеления» блогеров тоже пока говорить не стоит.