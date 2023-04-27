⚡️Следственный комитет задержал Елену Блиновскую. Ее обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

На Блиновскую возбудили уголовное дело, пишет Следственный комитет РФ на своем сайте.
Это дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Иными словами, налоговики подозревают блогера в дроблении бизнеса и отмывании денег. Схема популярная – уклонение от налогов ИП на УСН.
«Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», пишет Следственный комитет.
Сейчас у блогера проходят обыски.
Похожие обвинения уже обрушились на других известных блогеров – чету Чекалиных и Александру Митрошину, об этом писали на «Клерке».
Некоторые эксперты, впрочем, думают, что исходы всех «блогерских» дел предсказывать рано: во многом этот вопрос субъективный. И о начале большого «обеления» блогеров тоже пока говорить не стоит.
Комментарии34
Пётр Пустотачлен картеля
дорого продам карты пешеходных погранпереходов
Ирина
Через финскую границу прошу не предлагать. Остап Бендер.
Пётр Пустотачлен картеля
через калмыцкие степи )
Ирина
Калмыкия же не имеет внешних границ?
Пётр Пустотачлен картеля
сухопутных - нет, а Каспий?
Ирина
По воде аки посуху?
Пётр Пустотачлен картеля
элементарно - через подземный ход
Ирина
О, у нас есть тоннель по дну? И Вы молчали?!
Пётр Пустотачлен картеля
мелко плаваете - у нас целая сеть туннелей! но - не всем об этом положено знать
Ирина
Очередной маниловский проект. Типа, базы на Луне.
Пётр Пустотачлен картеля
по пыльным дорогам далёких планет...
Ирина
пройдём мы в мечтах и во сне!
ОльгаГлавный бухгалтер
Пардон за мой географический кретинизм, а где у нас граница соседнего государства в Москве, которую можно пересечь на арендованном авто?
Ирина
Где-то в Москве есть граница с другим государством. Подозреваю, что это МКАД.
Ирина
Верно подозреваете, всё что за МКАДом - другое государство
шеф-редактор новостей Клерка
изначальные планы на сегодняшнее утро были лететь в Казахстан из московского аэропорта - так что да, чисто юридически граница вполне себе есть в Москве :)
А таки да! В каждом международном аэропорту есть граница и пограничники. Даже линия нарисована, на полу, обозначающая границу страны.
Жанна
и она пересекала эту границу, нарисованную на полу, на арендованном автомобиле? 😃
Регина
с сайта РБК: «Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство», — говорится в сообщении.
Источник РБК, близкий к СК, сообщил, что Блиновскую задержали на подъезде к российско-белорусской границе. По словам источника «Известий», у Блиновской был куплен билет в Казахстан, вылететь она должна была ранним утром. Однако кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту, после чего блогер вызвала автомобиль с водителем и поехала в сторону Белоруссии. «Задержали блогера недалеко от границы в районе Смоленска», — сообщил собеседник издания.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/27/04/2023/644a10299a7947d6efc24268
Пётр Пустотачлен картеля
действительно...
шеф-редактор новостей Клерка
дорогие коллеги, спасибо вам за внимательность :) Но из первоначальных данных о задержании было неизвестно точное место задержания. Чуть позже его уточнили, если интересно, все здесь :)
https://www.klerk.ru/buh/news/569819/
Пётр Пустотачлен картеля
нет, уже не интересно
житие мое...
отвечать не нужно
Пётр Пустотачлен картеля
что, тоже поди налоги не платите?
что, тоже поди налоги не платите?
плачу.
ситуёвина из разряда -хочется поймать и придушить такую велосипедистку
Пётр Пустотачлен картеля
смотрите, как бы она вас не поймала
Ирина
А ударение на какую букву?
Андрейврач
И ведь какие-то непуганые идиоты накидали ей в шапку целый лярд бабла ! Как тут не вспомнить детскую песенку "Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки"PS Из этой же оперы всякие экстрасенсы, психологи, колдуны, ясновидящие и прочая шелупонь-только им повезло меньше и не смогли массово засрать мозги "дорогим россиянам"
Обнал
Причём лярд - это только сумма не уплаченных налогов.
Кто следующий будет скормлен, дабы отвлечь население от унылой реальности?
kotobormot kotobormot
Борисовна по ходу :
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь превратят в морг для элиты с крематорием и гробовой мастерской. По крайней мере, так утверждает Стас Барецкий — он заявил, что стал новым владельцем особняка.
По словам шоумена, недвижимость он приобрел вместе с партнерами по похоронному бизнесу за 400 млн рублей
я читала, что за 450