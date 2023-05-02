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Пенсии

👎 СФР до сих пор не начислил ИП пенсионные баллы за 2022 год

ИП платят фиксированные взносы, ФНС передает эту информацию в СФР, а СФР начисляет предпринимателям пенсионный стаж и пенсионные баллы, исходя из которых потом считают пенсию. Но в этом году вышла заминка.
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ИП жалуются, что до сих пор на их индивидуальном лицевом счете (ИЛС) не отражены уплаченные фиксированные взносы за 2022 год.

Ни стажа за 2022 год, ни пенсионных баллов на ИЛС нет.

При этом по статье 11.1 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ ФНС должна передать в СФР сведения о взносах ИП:

  • до 10 февраля – по фиксированным взносам;

  • до 10 июля – по взносам 1%.

10 февраля давно прошло, но на ИЛС ИП до сих пор пусто.

Также в Telegram-чате ФНС люди жалуются, что на их ИЛС до сих пор нет данных о взносах за 1 квартал 2023 года, хотя РСВ с разделом 3 уже сдан. В форме СЗИ-ИЛС эти данные не отражены.

Кстати, форма СЗИ-ИЛС недавно поменялась.

Отметим, что передавать в СФР данные о начисленных взносах за работников налоговики должны на следующий день после получения РСВ. Такая норма заложена в статье 11.1 закона № 27-ФЗ.

Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже и баллах можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.

Комментарии

3
  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 44 минуты назад

    Андрей Ф.JB

    Ответ, думаю, все знают... "Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание."

  • Логотип Над.К
    Над.К
    Сотрудник
    10 минут назад

    Надежда ККлерк

    Поломали всё вообще. И ведь ничего за это им не будет. Ни один чиновник не пострадает (((

  • Логотип Мирам
    Мирам 7 минут назад

    Но в этом году вышла заминка.

    да.

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Елена Аверичева1
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