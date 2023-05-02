«Сбер» и «Касперский» помогут таможне защищаться от кибератак

Федеральная таможенная служба (ФТС) привлекла к защите своей IT-системы сторонние компании. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы ФТС Руслана Давыдова.

«Мы расширили круг внешних организаций, которые нам помогают. Инициативу проявил «Сбер». Мы с благодарностью эту помощь приняли. Сейчас у нас сложился очень мощный пул экспертов - там и «Сбер», и «Касперский», и другие организации, которые работают над усилением системы безопасности», - сообщил Руслан Давыдов.

Ранее мы писали, что с 10 по 12 апреля 2023 года ФТС приостановила работу своих сервисов из-за кибератаки. Сотрудники оформляли все документы в бумажном виде.