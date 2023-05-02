Оплатить ЖКУ онлайн можно с помощью аккаунта на Госуслугах

Правительство подписало постановление, по которому пользователи портала Госуслуги могут данные своих учетных записей во время оплаты жилищно-коммунальных услуг (электричества и воды). Об этом пишет «Парламентская газета».
На сайте снабжающих организаций теперь будет доступна авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации, которая применяется для входа на Госуслуги.
Теперь пользователям не понадобятся отдельные логины и пароли для оплаты ЖКУ, достаточно воспользоваться единой учетной записью.
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