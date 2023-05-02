Оплатить ЖКУ онлайн можно с помощью аккаунта на Госуслугах

Пользователи сократят время входа на сайты снабжающих компаний для оплаты коммуналки. Для авторизации можно использовать личный кабинет на Госуслугах.

Правительство подписало постановление, по которому пользователи портала Госуслуги могут данные своих учетных записей во время оплаты жилищно-коммунальных услуг (электричества и воды). Об этом пишет «Парламентская газета».

На сайте снабжающих организаций теперь будет доступна авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации, которая применяется для входа на Госуслуги.

Теперь пользователям не понадобятся отдельные логины и пароли для оплаты ЖКУ, достаточно воспользоваться единой учетной записью.