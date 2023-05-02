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Пользователи интернета

Оплатить ЖКУ онлайн можно с помощью аккаунта на Госуслугах

Пользователи сократят время входа на сайты снабжающих компаний для оплаты коммуналки. Для авторизации можно использовать личный кабинет на Госуслугах.
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Правительство подписало постановление, по которому пользователи портала Госуслуги могут данные своих учетных записей во время оплаты жилищно-коммунальных услуг (электричества и воды). Об этом пишет «Парламентская газета».

На сайте снабжающих организаций теперь будет доступна авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации, которая применяется для входа на Госуслуги.

Теперь пользователям не понадобятся отдельные логины и пароли для оплаты ЖКУ, достаточно воспользоваться единой учетной записью.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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