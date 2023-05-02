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6-НДФЛ

ФНС сообщает об ошибках с датами в 6-НДФЛ. Но никаких ошибок нет

Налоговики утверждают, что в 6-НДФЛ за полугодие 2021 года и за 2022 год задвоиись даты, и требуют сдать уточненку. Бухгалтер смотрит в свой отчет и никакого задвоения не видит.
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О требовании ИФНС рассказал участник нашего форума.

Речь идет о датах в разделе 1 формы 6-НДФЛ. Несколько лет назад там надо было указывать три даты: когда налог исчислен, когда удержан и срок перечисления. Затем дата осталась только одна – срок перечисления.

Налоговики утверждают, что в отчете заполнены лишние строки с датой удержания.

Бухгалтер убеждает их, что таких дат там нет. У него перед глазами бумажный отчет и файл. В файле для каждой суммы также есть только одна дата.

Вот фрагмент файла:

А вам не приходило подобное требование.

Ранее мы рассказывали, что в ответ на сданный расчет 6-НДФЛ за 1 квартала 2023 года бухгалтерам стали приходить странные требования со странными ошибками за 2018 год.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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