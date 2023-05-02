❗️❗️Microsoft прекратит поддержку Windows 10

Пользователи операционной системы могут столкнуться с проблемами при переходе на новые устройства и при установке приложений.

Компания Microsoft объявила, что прекращает обновлять функционал операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщает «RG.RU».

У системы больше не будут появляться новые драйвера для оборудования и периферии. Однако обновления безопасности будут приходить каждый месяц вплоть до 14 октября 2025 года.

Пользователи старой ОС не смогут получать другие обновления. Например приложение «Связь с телефоном», которое позволяет синхронизировать iPhone с ПК на Windows.

Сейчас можно бесплатно обновить операционку до Windows 11. В меню «Обновление и безопасность» есть кнопка «Скачать и установить Windows 11».

«Ноутбуки 2017 модельного года и старше не смогут обеспечить достойную производительность для работы в W11. Исключение составляют разве что старые игровые флагманские модели», — сообщил главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

Также эксперт добавил, что нет веских причин отказываться от перехода на Windows 11. Современные процессоры и видеокарты лучше работают с новой системой.

В апреле 2023 года число установок Windows 10 составляет 71,43% от всех инсталляций Windows в мире. Тогда как на ПК ставили Windows 11 всего 23% пользователей.

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