Microsoft не хочет терять клиентов в РФ и планирует вернуться

Microsoft предлагает представительствам международных компаний в РФ и бизнесу, не попавшему под санкции, продлить лицензию на свое программное обеспечение. Об этом пишет «Коммерсант».

Предложение от корпорации получили почти 1 тыс. компаний.

Microsoft не закрывает юрлицо в РФ и сейчас ищет способы продолжить поддержку своего софта. Организация продолжает сотрудничество с компаниями, которые не попали в санкционные списки.

«Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну», – сообщил Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

В 2022 году Microsoft ограничила доступ к загрузкам ОС Windows для пользователей из РФ. Тогда же из ООО «Майкрософт Рус» уволили почти всех сотрудников. При этом организация не ликвидирована.

В конце декабря 2022 года Microsoft разрешила пользователям из РФ скачивать Windows без VPN.

Ранее мы писали, что госзаказчики перестали покупать Windows и переходят на отечественное ПО.