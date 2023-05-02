«‎Вкусно и точка»‎ взяли гран-при в номинации «Перезапуск легенды»‎ на премии в области маркетинговой эффективности

Несмотря на сложный год компании смогли придумать нестандартные решения, способные стать вдохновением для профессионального сообщества, отмечает Алина Качанова, Business Development Director E+ Awards.
Большая часть маркетинговых кейсов была направлена не на стратегический маркетинг с долгосрочной перспективой, а на стимуляцию спроса здесь и сейчас. Стимулировать спрос сложно, ведь уже придумали и розыгрыш путевок в Сочи, и промокоды, и подарки от партнеров. Были важны свежие идеи и они были. Все это заслуга маркетологов.
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