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Маркетинг

«‎Вкусно и точка»‎ взяли гран-при в номинации «Перезапуск легенды»‎ на премии в области маркетинговой эффективности

В пятницу прошла церемония награждения премией E+ Awards. Более 250 маркетинговых кейсов боролись за звание победителя. Главным героем церемонии стала компания «Вкусно и точка».
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Несмотря на сложный год компании смогли придумать нестандартные решения, способные стать вдохновением для профессионального сообщества, отмечает Алина Качанова, Business Development Director E+ Awards.

Большая часть маркетинговых кейсов была направлена не на стратегический маркетинг с долгосрочной перспективой, а на стимуляцию спроса здесь и сейчас. Стимулировать спрос сложно, ведь уже придумали и розыгрыш путевок в Сочи, и промокоды, и подарки от партнеров. Были важны свежие идеи и они были. Все это заслуга маркетологов.

Обучиться и стать профессионалом в сфере маркетинга можно всего за 2,5 месяца. Создавайте свои уникальные кейсы, получайте награды и мы обязательно напишем о них.

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Комментарии

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