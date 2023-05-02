За все помещения в бизнес-центре налог считают по кадастровой стоимости

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В связи с тем, что с начала 2023 года датой получения дохода стал день получения зарплаты, НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части. Такие изменения сказались на том, что в базе 1С при расчете налога стали возникать ошибки. Поэтому необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.