За все помещения в бизнес-центре налог считают по кадастровой стоимости

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.04.2023 № 03-05-06-01/34166.
В кадастровый перечень включают объекты административно-делового и торгового назначения.
Не имеет значения, включено ли конкретное помещение в этот перечень. Если там есть здание, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, облагаются по кадастру.
Вышеназванным письмом Минфин подтвердил свою позицию, высказанную ранее в письме от 22.09.2021 № 03-05-04-01/76922.
Кроме того, аналогичное толкование давал Конституционный суд в определении от 11.03.2021 № 373-О.
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