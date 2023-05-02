Более 30 «инфоцыган» попали в черный список. Будут проверять налоги Инстасамки, Гусейна Гасанова, Егора Крида

Следом за Блиновской, Лерчек и Митрошиной «под раздачу» попадут Инстасамка, Гусейн Гасанов, Егор Крид и еще 29 блогеров.
В том же списке Виктория Боня, Самира Мустафаева, Надин Серовски, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова и Вероника Хацкевич.
Все они попали в черный список инфоцыган, составленный МВД России, пишет Telegram-канал Mash.
В первых строчках этого списка – блогеры, которых уже арестовали (Лерчик, Блиновская, Митрошина).
Накануне Екатерина Мизулина заявила, что блогерам блокируют счета за неуплату налогов. В частности, ФНС заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой.
Комментарии5
Ни как не пойму, зачем цыган продолжают оскорблять.
это не те цыгане, которые "наши", это другие :)
Natalikr
я как то не могу понять.... их все же за мошенничество, в смысле "инфоцыганство"? или за неуплату?
За неуплату налогов. К мошеничеству их привлечь сложно. Да и любой адвокет развалит такое дело.
Пётр Пустотачлен картеля
за неарийское происхождение