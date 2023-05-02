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Экономические преступления

Более 30 «инфоцыган» попали в черный список. Будут проверять налоги Инстасамки, Гусейна Гасанова, Егора Крида

Блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.
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Следом за Блиновской, Лерчек и Митрошиной «под раздачу» попадут Инстасамка, Гусейн Гасанов, Егор Крид и еще 29 блогеров.

В том же списке Виктория Боня, Самира Мустафаева, Надин Серовски, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова и Вероника Хацкевич.

Все они попали в черный список инфоцыган, составленный МВД России, пишет Telegram-канал Mash.

В первых строчках этого списка – блогеры, которых уже арестовали (Лерчик, Блиновская, Митрошина).

Накануне Екатерина Мизулина заявила, что блогерам блокируют счета за неуплату налогов. В частности, ФНС заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой.

Комментарии

5
  • Логотип dar2018
    dar2018 1 час назад

    Ни как не пойму, зачем цыган продолжают оскорблять. 

    • Логотип Мирам
      Мирам 3 минуты назад

      это не те цыгане, которые "наши", это другие :)

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 53 минуты назад

    Natalikr

    я как то не могу понять.... их все же за мошенничество, в смысле "инфоцыганство"? или за неуплату?

    • Логотип Бабака Кавайка
      Бабака Кавайка 6 минут назад

      За неуплату налогов. К мошеничеству их привлечь сложно. Да и любой адвокет развалит такое дело. 

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 43 минуты назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    за неарийское происхождение

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