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ФНС заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой

Налоговая приостановила операции по банковским счетам ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел».
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По решению налоговой приостановлены операции по счетам ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», которые принадлежат блогеру Оксане Самойловой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Компании вызвали у налоговой подозрения из-за нулевой выручки за 2022 год.

Ранее мы писали, что Екатерина Мизулина в своем видеосообщении заявила, что блогерам блокируют счета за неуплату налогов.

27 апреля 2023 года Следственный комитет задержал блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в дроблении бизнеса и неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.

21 марта 2023 года СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

Кроме того, 16 марта 2023 года прошли обыски у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема. Следователи считают, что они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем.

Комментарии

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