🤔А вы оплачиваете бензин своим сотрудникам? Минфин рассказал, что будет с налогами

Минфин получил вопрос от бухгалтера на тему компенсации работнику расходов ГСМ. В рассматриваемой ситуации работник использовал личный транспорт для того, чтобы доехать до работы и вернуться домой.

Ответ дали в письме Минфина РФ от 30.03.2023 г. № 03-03-06/1/27888.

Работодатель вправе компенсировать затраты на ГСМ даже без разъездного характера работы. Однако не забывайте о налоговых последствиях.

Сначала хорошая новость, можно уменьшить налог на прибыль (п. 26 ст. 270 НК РФ ). Но только в двух случаях: расходы на заправку личного автомобиля подлежат включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства;

согласно трудовому договору компенсация ГСМ является одной из форм системы оплаты труда.

А теперь плохая новость: у сотрудника из зарплаты нужно удержать НДФЛ за стоимость бензина. Страховые взносы тоже никто не отменял. С выплат и иных вознаграждений, начисляемых сотруднику в рамках трудовых отношений, компания должна уплатить такие страховые взносы (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК РФ).