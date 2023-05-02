🤔А вы оплачиваете бензин своим сотрудникам? Минфин рассказал, что будет с налогами

Ответ дали в письме Минфина РФ от 30.03.2023 г. № 03-03-06/1/27888.
Работодатель вправе компенсировать затраты на ГСМ даже без разъездного характера работы. Однако не забывайте о налоговых последствиях.
- расходы на заправку личного автомобиля подлежат включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства;
- согласно трудовому договору компенсация ГСМ является одной из форм системы оплаты труда.
А теперь плохая новость: у сотрудника из зарплаты нужно удержать НДФЛ за стоимость бензина. Страховые взносы тоже никто не отменял. С выплат и иных вознаграждений, начисляемых сотруднику в рамках трудовых отношений, компания должна уплатить такие страховые взносы (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК РФ).
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