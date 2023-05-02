При продаже квартиры, полученной по реновации, для НДФЛ можно учесть расходы на старую квартиру

Если квартиру продать до истечения минимального срока владения (3 или 5 лет), то будет налогооблагаемый доход. Его можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей или фактические расходы, объяснил Минфин.

Если квартира получена по программе реновации в Москве, то расходов конкретно по этой квартире нет.

Но можно учесть прошлые расходы на старую квартиру в доме, который снесли.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.03.2023 № 03-04-05/19618.

В нем говорится, что при продаже жилого помещения, предоставленного в собственность взамен освобожденного по программе реновации в Москве, можно уменьшить полученные доходы от продажи такого жилья на расходы на покупку освобожденного жилого помещения.