Промсвязьбанк присоединил Московский индустриальный банк

Все клиенты МИнБанка теперь будут обслуживаться в ПСБ и пользоваться всеми сервисами банка.

1 мая 2023 года Промсвязьбанк завершил процесс интеграции с МИнБанком, нарастил активы, клиентскую базу и региональное покрытие. Об этом сообщается на сайте банка.

Также ПСБ объединил все клиентские базы, перестроил бизнес-процессы и централизировал IT-инфраструктуру.

«Присоединение к технологичным сервисам и комплексным решениям ПСБ расширит спектр доступных финансовых услуг для клиентов МИнБанка и позволит им пользоваться всеми преимуществами обслуживания в крупной системно значимой кредитной организации», - сказано в сообщении.

В январе 2019 года Центробанк отправил Московский индустриальный банк на санацию из-за того, что организация была не в состоянии преодолеть финансовые трудности.

В 2020 году ЦБ решил передать МИнБ в управление Промсвязьбанку, который принадлежит государству.