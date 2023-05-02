Бизнесу не хватает стимулов для выхода из тени

Министерство экономического развития и Минфин собираются ввести дополнительные стимулы для выхода бизнеса из тени. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
«Действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает, поэтому у нас есть все-таки идея дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью», - сообщил Максим Решетников.
Ведомства будут изучать практику налоговых режимов, которые уже эффективно работают, чтобы создать комфортные условия для перехода теневого бизнеса в правовое поле.
Комментарии4
Oxana999
все методы банальны и просты! снизить налоги и не пугать штрафами, тогда все перестанут прятаться.
Главный бухгалтер
А вот на это как раз ни Минфин, ни Минэкономразвития не пойдут. Их только сказочные идеи интересуют
Но как пели пираты в фильме «Айболит-66», «Нормальные герои всегда идут в обход»)
Natalikr
Может лучше все таки о летнем и зимнем времени подумают? Полицию в милицию переименуют? улицы Гоголя и прочих украинских национал-экстремистов правильно назовут?
мне кажется бизнес от помощи в виде ЕНП еще не оправился......