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Государственные ведомства

Бизнесу не хватает стимулов для выхода из тени

Так считает Минфин и Минэкономразвития. Ведомства будут изучать, какие налоговые режимы станут комфортны для выхода теневого бизнеса в легальную сферу.
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Министерство экономического развития и Минфин собираются ввести дополнительные стимулы для выхода бизнеса из тени. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

«Действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает, поэтому у нас есть все-таки идея дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью», - сообщил Максим Решетников.

Ведомства будут изучать практику налоговых режимов, которые уже эффективно работают, чтобы создать комфортные условия для перехода теневого бизнеса в правовое поле.

Комментарии

4
  • Логотип bm4292
    bm4292 26 минут назад

    Oxana999

    все методы банальны и просты! снизить налоги и не пугать штрафами, тогда все перестанут прятаться.

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 19 минут назад

      Главный бухгалтер

      А вот на это как раз ни Минфин, ни Минэкономразвития не пойдут. Их только сказочные идеи интересуют

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик 12 минут назад

      все методы банальны и просты!

      Но как пели пираты в фильме «Айболит-66», «Нормальные герои всегда идут в обход»)

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 16 минут назад

    Natalikr

    Может лучше все таки о летнем и зимнем времени подумают? Полицию в милицию переименуют? улицы Гоголя и прочих украинских национал-экстремистов правильно назовут?

    мне кажется бизнес от помощи в виде ЕНП еще не оправился......

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