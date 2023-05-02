Бизнесу не хватает стимулов для выхода из тени

Так считает Минфин и Минэкономразвития. Ведомства будут изучать, какие налоговые режимы станут комфортны для выхода теневого бизнеса в легальную сферу.

Министерство экономического развития и Минфин собираются ввести дополнительные стимулы для выхода бизнеса из тени. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

«Действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает, поэтому у нас есть все-таки идея дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью», - сообщил Максим Решетников.

Ведомства будут изучать практику налоговых режимов, которые уже эффективно работают, чтобы создать комфортные условия для перехода теневого бизнеса в правовое поле.