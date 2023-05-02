👀За 2022 год Ozon заработал 277 млрд рублей, причем 10% от продажи рекламы

Ozon получает миллиарды за свои рекламные инструменты, которые помогают продавцам и брендам привлечь внимание покупателей к своим товарам.
Если маркетплейс на этом заработал, то значит, бизнес потратил эту сумму на следующие рекламные инструменты:
рекламу в карточке и категории — оплачиваете услуги маркетплейса, если товар заказали из блоков «Рекомендуем также», «Покупают вместе» и «Также покупают»;
медийную рекламу. Например, брендовая полка — это подборка товаров одного бренда с логотипом, настраиваемым заголовком и кнопкой со ссылкой на страницу перехода;
продвижение в поиске, которое работает по типу аукциона;
таргетированные виджеты и сторис в приложении;
сообщения в push-уведомлениях;
анонсы в социальных сетях и на сайте.
еmail-рассылка.
и многое другое.
К сожалению, статистику неудачных рекламных кампаний и слива бюджета никто не ведет и не публикует. Несложно предположить, что сверхдоходы маркетплейсов отчасти связаны именно с этим.
Познать все методики продвижения и полностью освоить профессию интернет-маркетолога можно на специальном курсе профессиональной переподготовки Центра обучения Клерка.
Полученные знания можно будет использовать для увеличения продаж на маркетплейсах или в собственных интернет-магазинах. Или сменить профессию, чтобы зарабатывать и помогать продавать другим.
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