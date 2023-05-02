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Маркетинг

👀За 2022 год Ozon заработал 277 млрд рублей, причем 10% от продажи рекламы

Доля продавцов, которые используют рекламные инструменты маркетплейса, выросла на 10%. По итогам 2022 года уже 60% селлеров используют платное продвижение. Таким образом, за прошлый год OZON заработал на рекламе 26,3 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.
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Ozon получает миллиарды за свои рекламные инструменты, которые помогают продавцам и брендам привлечь внимание покупателей к своим товарам. 

Если маркетплейс на этом заработал, то значит, бизнес потратил эту сумму на следующие рекламные инструменты:

  • рекламу в карточке и категории — оплачиваете услуги маркетплейса, если товар заказали из блоков «Рекомендуем также», «Покупают вместе» и «Также покупают»;

  • медийную рекламу. Например, брендовая полка — это подборка товаров одного бренда с логотипом, настраиваемым заголовком и кнопкой со ссылкой на страницу перехода;

  • продвижение в поиске, которое работает по типу аукциона;

  • таргетированные виджеты и сторис в приложении;

  • сообщения в push-уведомлениях;

  • анонсы в социальных сетях и на сайте.

  • еmail-рассылка.

и многое другое.

К сожалению, статистику неудачных рекламных кампаний и слива бюджета никто не ведет и не публикует. Несложно предположить, что сверхдоходы маркетплейсов отчасти связаны именно с этим.

Познать все методики продвижения и полностью освоить профессию интернет-маркетолога можно на специальном курсе профессиональной переподготовки Центра обучения Клерка.

Полученные знания можно будет использовать для увеличения продаж на маркетплейсах или в собственных интернет-магазинах. Или сменить профессию, чтобы зарабатывать и помогать продавать другим.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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